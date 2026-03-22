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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo, ilusionado con el buen presente de Luis Díaz, Luis Javier Suárez y 'compañía'
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Néstor Lorenzo, ilusionado con el buen presente de Luis Díaz, Luis Javier Suárez y 'compañía'

En charla exclusiva con Gol Caracol, Néstor Lorenzo habló sobre la actualidad goleadora de los atacantes colombianos. Además, también analizó a Francia y Croacia para duelos preparatorios.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Luis Díaz y Luis Javier Suárez celebrando anotación con la Selección Colombia.
Luis Díaz y Luis Javier Suárez celebrando anotación con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

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