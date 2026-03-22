Néstor Lorenzo, ilusionado con el buen presente de Luis Díaz, Luis Javier Suárez y 'compañía'

Con la mira puesta en lo que será la doble jornada de duelos de fogueo para la Selección Colombia, frente a Francia y Croacia; el entrenador Néstor Lorenzo charló en exclusiva con Gol caracol y analizó a estos dos rivales, que enfrentará el próximo 26 y 29 de marzo, respectivamente.

Y es que, para el entrenador argentino estas dos selecciones implicarán un importante reto futbolístico, por el gran nivel y exigencia de las nóminas y categoría de los equipos.

“En principio, Croacia y Francia son selecciones que están entre las tres mejores del mundo en los últimos dos mundiales. Es muy difícil llegar a posicionarse en esa situación y mucho más difícil es mantenerse”, indicó de entrada Lorenzo, enfatizando en porqué se eligieron a estos dos equipos para disputar los encuentros preparatorios, pensando en llegar con un nivel óptimo a la Copa del Mundo 2026.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en la presentación del hotel de la 'tricolor' en Barranquilla AFP

Además, el entrenador de la Selección Colombia destacó la actualidad de los dos equipos europeos a la que la ‘tricolor’ enfrentará, además de revelar que el objetivo a futuro es llegar a ese lugar a nivel mundial.



“Francia, que jugó dos finales; Croacia que jugó una final y un tercer puesto. La verdad que es un equipo muy bien manejado por un entrenador muy capaz, que le dio a Croacia la posibilidad de estar entre los primeros planos del fútbol mundial y es lo que aspiramos aquí en Colombia, llegar a esas posiciones con el tiempo”, complementó el entrenador argentino, en charla con Gol Caracol.



El prometedor presente del ataque en Colombia

Referente a la actualidad de Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Luis Javier Suárez y ‘compañía’; Lorenzo habló del momento en el que llegan varios de los atacantes de la ‘tricolor’ para esta doble jornada preparatoria.

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No obstante, pese a su gran presente frente al arco, el argentino no se conforma y espera que todos puedan revalidar ese nivel en la Selección Colombia; donde espera que el equipo pueda aportarles y facilitarle las cosas en materia ofensiva.

James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia. Getty Images.

“Nuestros atacantes están en buen momento, ojalá se mantengan y que el equipo le aporte lo que tiene que aportarles para que puedan terminar las jugadas; este es un trabajo en equipo, creo que necesitamos del buen momento de todos para que el equipo juegue bien”, concluyó Néstor Lorenzo.