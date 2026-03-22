Néstor Lorenzo, ilusionado con el buen presente de Luis Díaz, Luis Javier Suárez y 'compañía'

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Con la mira puesta en lo que será la doble jornada de duelos de fogueo para la Selección Colombia, frente a Francia y Croacia; el entrenador Néstor Lorenzo charló en exclusiva con Gol caracol y analizó a estos dos rivales, que enfrentará el próximo 26 y 29 de marzo, respectivamente.
Y es que, para el entrenador argentino estas dos selecciones implicarán un importante reto futbolístico, por el gran nivel y exigencia de las nóminas y categoría de los equipos.
“En principio, Croacia y Francia son selecciones que están entre las tres mejores del mundo en los últimos dos mundiales. Es muy difícil llegar a posicionarse en esa situación y mucho más difícil es mantenerse”, indicó de entrada Lorenzo, enfatizando en porqué se eligieron a estos dos equipos para disputar los encuentros preparatorios, pensando en llegar con un nivel óptimo a la Copa del Mundo 2026.
Además, el entrenador de la Selección Colombia destacó la actualidad de los dos equipos europeos a la que la ‘tricolor’ enfrentará, además de revelar que el objetivo a futuro es llegar a ese lugar a nivel mundial.
“Francia, que jugó dos finales; Croacia que jugó una final y un tercer puesto. La verdad que es un equipo muy bien manejado por un entrenador muy capaz, que le dio a Croacia la posibilidad de estar entre los primeros planos del fútbol mundial y es lo que aspiramos aquí en Colombia, llegar a esas posiciones con el tiempo”, complementó el entrenador argentino, en charla con Gol Caracol.
Referente a la actualidad de Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Luis Javier Suárez y ‘compañía’; Lorenzo habló del momento en el que llegan varios de los atacantes de la ‘tricolor’ para esta doble jornada preparatoria.
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No obstante, pese a su gran presente frente al arco, el argentino no se conforma y espera que todos puedan revalidar ese nivel en la Selección Colombia; donde espera que el equipo pueda aportarles y facilitarle las cosas en materia ofensiva.
“Nuestros atacantes están en buen momento, ojalá se mantengan y que el equipo le aporte lo que tiene que aportarles para que puedan terminar las jugadas; este es un trabajo en equipo, creo que necesitamos del buen momento de todos para que el equipo juegue bien”, concluyó Néstor Lorenzo.