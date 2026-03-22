Nairo Quintana: "Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas; un niño desde Boyacá llegó hasta acá"

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Nairo Quintana pondrá punto final a su carrera como ciclista profesional, cuando termine la temporada 2026. Así lo dio a conocer este domingo 22 de marzo, en rueda de prensa organizada por el Movistar Team. Allí, recordó sus inicios, agradeció a quienes le dieron la mano y acompañaron en estos años, explicó por qué tomó esa decisión y habló de sus rivales y compañeros de equipo, que marcaron su carrera.
Primeras palabras del 'Cóndor'
"Buenas tardes, gracias por acompañarme. Esta es una cita importante para mí, mi familia, mi país, mi gente y todos los que están al lado mío. Vengo a contarles que es mi última temporada como ciclista profesional. Eso sí, no es mi última carrera, entonces todo lo que haga este año será esa gran fiesta y último baile en cada competencia. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con todos los aficionados, que estuvieron a lo largo de los 17 años como profesional".
¿Cómo viviste la noche anterior a esta decisión?
"Son muchos pensamientos y recuerdos que se juntan y divagan por la cabeza. Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas. Pensar en estos días, qué iba a decir, me llenaba el corazón de nostalgia, pero quise enfatizar en que un niño desde las montañas de Boyacá, con sueños e ilusiones, llegó hasta acá. Encontré grandes personas que me llevaron de la mano a crecer, como mi esposa, que es un eje fundamental. Le agradezco a Eusebio Unzué, desde el primer contrato, firmado en Tunja, hasta este último, de dos años".
¿Por qué decidió retirarse y qué se viene para el futuro?
"Los años llegan, la familia crece y ella es mi prioridad. Quiero entregarle tiempo a mis hijos y está claro que el ciclismo no lo permite. Ya brillamos lo que se pudo, representando a un país y una región, dando glorias y alegrías. Más allá del ego y orgullo, quiero trasladar conocimiento a los jóvenes. Quiero seguir promoviendo lo que el ciclismo me dio".
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¿Cómo quieres que te recuerden?
"Como un ciclista luchador que siempre quería ganar, representar a su país y que su equipo estuviera en lo más alto. Recuerdo que una vez Eusebio me decía: 'tranquilo, vienen más carreras y podemos seguir ganando'. Siempre quise hacer historia para mi país, que carece de motivadores importantes. La juventud que nos sigue, enseñarles ese camino de que a través del deporte, hay un estilo de vida y se pueden hacer las cosas bien".
¿Cómo se siente en este momento?
"Me siento tranquilo y feliz. Saber cuándo cerrar un ciclo te llena de tranquilidad. Con todo lo que hicimos, fue maravilloso, además por lo que se despertó en jóvenes y seguidores".
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¿Con quién le gustó competir más y con quién le gustó compartir equipo?
"Siempre diré que Alberto Contador fue un rival muy fuerte, a quien admiré por sus habilidades y estrategia. Buscaba cada momento para derrotar a sus rivales y eso me hizo admirarlo. Fue duro y recuerdo lo ocurrido en una Vuelta a Cataluña, con varios ataques. Fue un buen rival. Luegoo está Alejandro Valverde, que fue mi compañero y ver su trayectoria deportiva, fue maravilloso. Cuando comencé, era mi ídolo y compartir con él era una ilusión. Ver cómo entrenaba, lo que comía, cómo se preparaba, en fin. Ahora, no puedo dejar de lado las batallas con el SKY y Chrid Froome. El problema de tanta tecnología hoy es que se olvida lo que pasó hace tres días. De igual manera, ver a un Peter Sagan, una generación increíble".