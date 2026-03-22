Nairo Quintana: "Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas; un niño desde Boyacá llegó hasta acá"

Nairo Quintana pondrá punto final a su carrera como ciclista profesional, cuando termine la temporada 2026. Así lo dio a conocer este domingo 22 de marzo, en rueda de prensa organizada por el Movistar Team. Allí, recordó sus inicios, agradeció a quienes le dieron la mano y acompañaron en estos años, explicó por qué tomó esa decisión y habló de sus rivales y compañeros de equipo, que marcaron su carrera.

Rueda de prensa de Nairo Quintana

Primeras palabras del 'Cóndor'

"Buenas tardes, gracias por acompañarme. Esta es una cita importante para mí, mi familia, mi país, mi gente y todos los que están al lado mío. Vengo a contarles que es mi última temporada como ciclista profesional. Eso sí, no es mi última carrera, entonces todo lo que haga este año será esa gran fiesta y último baile en cada competencia. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con todos los aficionados, que estuvieron a lo largo de los 17 años como profesional".

¿Cómo viviste la noche anterior a esta decisión?

"Son muchos pensamientos y recuerdos que se juntan y divagan por la cabeza. Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas. Pensar en estos días, qué iba a decir, me llenaba el corazón de nostalgia, pero quise enfatizar en que un niño desde las montañas de Boyacá, con sueños e ilusiones, llegó hasta acá. Encontré grandes personas que me llevaron de la mano a crecer, como mi esposa, que es un eje fundamental. Le agradezco a Eusebio Unzué, desde el primer contrato, firmado en Tunja, hasta este último, de dos años".

¿Por qué decidió retirarse y qué se viene para el futuro?

"Los años llegan, la familia crece y ella es mi prioridad. Quiero entregarle tiempo a mis hijos y está claro que el ciclismo no lo permite. Ya brillamos lo que se pudo, representando a un país y una región, dando glorias y alegrías. Más allá del ego y orgullo, quiero trasladar conocimiento a los jóvenes. Quiero seguir promoviendo lo que el ciclismo me dio".



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, anunció su retiro del ciclismo profesional AFP

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¿Cómo quieres que te recuerden?

"Como un ciclista luchador que siempre quería ganar, representar a su país y que su equipo estuviera en lo más alto. Recuerdo que una vez Eusebio me decía: 'tranquilo, vienen más carreras y podemos seguir ganando'. Siempre quise hacer historia para mi país, que carece de motivadores importantes. La juventud que nos sigue, enseñarles ese camino de que a través del deporte, hay un estilo de vida y se pueden hacer las cosas bien".

¿Cómo se siente en este momento?

"Me siento tranquilo y feliz. Saber cuándo cerrar un ciclo te llena de tranquilidad. Con todo lo que hicimos, fue maravilloso, además por lo que se despertó en jóvenes y seguidores".

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¿Con quién le gustó competir más y con quién le gustó compartir equipo?

"Siempre diré que Alberto Contador fue un rival muy fuerte, a quien admiré por sus habilidades y estrategia. Buscaba cada momento para derrotar a sus rivales y eso me hizo admirarlo. Fue duro y recuerdo lo ocurrido en una Vuelta a Cataluña, con varios ataques. Fue un buen rival. Luegoo está Alejandro Valverde, que fue mi compañero y ver su trayectoria deportiva, fue maravilloso. Cuando comencé, era mi ídolo y compartir con él era una ilusión. Ver cómo entrenaba, lo que comía, cómo se preparaba, en fin. Ahora, no puedo dejar de lado las batallas con el SKY y Chrid Froome. El problema de tanta tecnología hoy es que se olvida lo que pasó hace tres días. De igual manera, ver a un Peter Sagan, una generación increíble".