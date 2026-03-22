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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana: "Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas; un niño desde Boyacá llegó hasta acá"

Nairo Quintana: "Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas; un niño desde Boyacá llegó hasta acá"

El domingo 22 de marzo de 2026 quedará en la memoria de los amantes del ciclismo, ya que Nairo Quintana anunció su retiro, recordando varios momentos emotivos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se retirará del ciclismo en 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se retirará del ciclismo en 2026
AFP

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