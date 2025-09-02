Dayro Moreno mete miedo en Bolivia: "es letal, un goleador; su convocatoria fue acertada"

A sus 39 años, Dayro Moreno está viviendo, nuevamente, el sueño de la Selección Colombia. Y es que, a la fecha, tiene más de 30 partidos con la 'tricolor', pero pasó un largo tiempo para que volviera a ser tenido en cuenta. Su buen presente en Once Caldas, donde es líder y goleador, le permitió decir presente en la reciente convocatoria.

Néstor Lorenzo, director técnico del combinado patrio, incluyó al tolimense en la lista para los partidos frente a Bolivia y Venezuela, por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Dichos compromisos definirán la suerte del equipo 'cafetero' para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Una gran responsabilidad.

Así las cosas, desde el conjunto boliviano opinaron sobre Dayro Moreno y no se guardaron ni un solo elogio por lo que muestra en la cancha. Carlos Lampe, referente de su selección y quien enfrentó al delantero, cuando este hacía parte de la nómina de Oriente Petrolero, habló con Gol Caracol, en exclusiva, y le dedicó unas palabras.

"Lo volvieron a convocar a Dayro Moreno, después de tanto tiempo, quien es un goleador. Uno sabe que, con los jugadores que tiene Colombia en banda, es un gran definidor de cabeza, de izquierda, de derecha, todo. Lo que hicieron fue llamar a lo mejor que tienen porque necesitan ganar y así no depender de nadie", dijo de entrada.

Dayro Moreno, en un entrenamiento de la Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Ser el máximo goleador del fútbol colombiano y el futbolista nacional con más tantos marcados en la historia, no es para cualquiera. Razón por la que el guardameta de Bolivia continuó con sus halagos para el jugador que se destacó en Xolos de Tijuana, Millonarios, Atlético Nacional, Bucaramanga, Talleres de Córdoba y otros más.

"Es un delantero letal, que si tiene una es muy difícil que te perdone. Su convocatoria fue acertada porque lo que necesita Colombia es goles. Es una selección muy competitiva, físicamente muy fuerte, que es donde sacan una ventaja con relación a nosotros. Así que será un partido duro y en el que cada detalle va a contar", sentenció.