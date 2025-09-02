Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dayro Moreno mete miedo en Bolivia: "es letal, un goleador; su convocatoria fue acertada"
Exclusivo

Dayro Moreno mete miedo en Bolivia: "es letal, un goleador; su convocatoria fue acertada"

Palpitando el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, desde el equipo del altiplano hablaron del llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, fue convocado a la Selección Colombia para las Eliminatorias
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, fue convocado a la Selección Colombia para las Eliminatorias
Federación Colombiana de Fútbol
Por: Sebastián Gómez
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:27 p. m.