Néstor Lorenzo se cansó de los críticos de la Selección Colombia: contundente respuesta

Néstor Lorenzo llegó a la Selección Colombia con la tarea de regresar a un Mundial. Recordemos que la 'tricolor' brilló por su ausencia en la cita orbital de Qatar 2022. Para su fortuna, y a falta de una fecha para que las Eliminatorias Sudamericanas finalicen, consiguió el cupo. Por eso, todo ha sido alegría en la interna del combinado patrio, pero las críticas no han faltado.

Fue así como el técnico del equipo 'cafetero' se cansó de esa situación y 'alzó la voz' en rueda de prensa, previo a la última jornada, donde visitará a Venezuela, el martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental de Maturín. Allí, de entrada, se refirió al hecho de que son quintos en la tabla de posiciones y el nuevo formato del campeonato del mundo, los favoreció.

"El objetivo se cumplió de buena manera, independiente de que estemos quintos o como terminemos. Siempre salimos a buscar los partidos, jugando bien en canchas difíciles, como se hizo frente a Brasil y Argentina", dijo. Cabe aclarar que para el Mundial de 2026, la Conmebol tiene seis cupos directos, mientras que quien culmine de séptimo disputará un repechaje.

"Ese protagonismo y juego es lo que me da esperanza y me lleva a poner en un segundo plano, si soy segundo o quinto, porque eso es lo que nos llevará a competir en el Mundial. Hubo partidos en donde pudimos buscar el empate y sumar un punto y ya, clasificábamos antes, pero no era lo que se quería ni nos gustaba", añadió Néstor Lorenzo en su extensa respuesta.

De igual manera, usó un término que llamó la atención de todos. "Los apostadores del fracaso son los que salen a cobrar, como cuando perdimos el invicto y nada más les importó. Ahora, solo miro para adelante, en conformar un buen grupo, porque todos quieren estar en el Mundial y lo darán todo", puntualizó respecto a ese tema. Pero no se quedó con nada guardado.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da indicaciones en un partido de Eliminatorias AFP

"El equipo ha logrado que crean que es una máquina de ganar. Quien diga que Venezuela es fácil, nunca estuvo ni sabe del tema. Decían que teníamos que golear a Perú y Paraguay, y no es así. Hagan memoria y acuérdense que al Mundial pasado, no se clasificó. Se armó todo de ceros y el equipo juega bien. Primero hay que jugar bien y después se verá lo otro", expresó.

Y es que no podía creer que algunos piensen que Venezuela es sencillo. "Analicen partido a partido y verán que no fuimos superados. Regulemos un poco porque no nos hace bien, ya que las falsas expectativas, hacen que uno se frustre. Hay que tener los pies sobre la tierra y corregir. No me gusta que demeriten a un rival, porque las Eliminatorias son difíciles", sentenció.