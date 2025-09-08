Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo volvió a hablar de la supuesta pelea con Jhon Durán: "¿Quién no lo sabe?"

Néstor Lorenzo volvió a hablar de la supuesta pelea con Jhon Durán: "¿Quién no lo sabe?"

En rueda de prensa, previa al partido de la Selección Colombia contra Venezuela, el entrenador, Néstor Lorenzo, trajo a colación la situación con el delantero.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, recibe indicaciones de Néstor Lorenzo
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:37 a. m.