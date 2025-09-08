¿James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jugarán juntos contra Venezuela?: Néstor Lorenzo respondió

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, compareció este lunes 8 de septiembre en rueda de prensa previo a lo que será el compromiso contra Venezuela. Al timonel argentino al servicio de la 'tricolor' le consultaron por James Rodríguez y Juan Fernando Quintero grandes figuras en el mediocampo de la escuadra nacional.

El interrogante tuvo que ver si frente a la 'Vinotinto' se podrá ver desde el 'vamos' a ambos 'cracks'. Por supuesto que Lorenzo no dejó pistas al respecto, sólo indicó que verá en la última práctica para tomar decisiones.

Recordemos que James Rodríguez fue inicialista contra Bolivia el pasado jueves en el Metropolitano y marcó el primer gol del 3-0 final. Mientras que Quintero Paniagua entró de cambio por el '10' cucuteño en la segunda parte, y de inmediato, evidenció su talento sobre el campo de juego, primero asistiendo a Jhon Córdoba para el segundo tanto, y cerrando la 'faena' con una buena anotación.

James Rodríguez abrió la cuenta de la Selección Colombia contra Bolivia. AFP

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la posibilidad de que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jueguen juntos contra Venezuela?

"Son dos grandes jugadores. Lo que digo es que un equipo se arma con una combinación de características, una complementación de virtudes y que ejerzan influencia en el juego", dijo de entrada Lorenzo en su intervención a los medios de comunicación en la capital del Atlántico.

Y profundizó en el tema James y 'Juanfer' Quintero: "Pero un buen pasador, necesita alguien que vaya al espacio. Por eso, a veces, uno es el reemplazo del otro; sin embargo, claro que pueden jugar juntos. Los buenos jugadores siempre pueden hacerlo. Veremos qué decisiones se pasan", terminó por indicar el entrenador de 59 años.

Así las cosas, sólo queda esperar el desarrollo de la últimas sesiones antes del enfrentar a Venezuela en Maturín, este martes 9 de septiembre, para ver si Lorenzo optará por poner juntos en el césped de juego a James y Quintero, o si se inclinará por uno de los dos de entrada.

Recordemos que la Selección Colombia logró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia. Por el lado de Venezuela queman su última posibilidad de un repechaje.



¿A qué hora es Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias?

Este compromiso está pactado para este martes a las 6:30 de la tarde, en horario de Colombia, en el Estadio Monumental de Maturín. EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos