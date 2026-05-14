Explotó Roger Martínez y señaló a Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia; "no sabes un carajo"

Siempre que sale a la luz una lista de convocados de la Selección Colombia se escuchan ecos, voces a favor y en contra y también reacciones polémicas. Esto último no faltó este jueves, después de que Néstor Lorenzo destapó sus cartas de cara al Mundial 2026, en el que nuestro país quedó encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán, CD Congo y Portugal.

Pues bien, hace pocos minutos el que apareció con una airada reacción fue el atacante Roger Martínez, quien publicó un mensaje directo en contra del seleccionador colombiano.

"Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo", dijo el actual jugador de Al-Taawon FC, equipo de fútbol de Arabia Saudita.

El cartagenero siguió y apuntó que "siempre que tuve la oportunidad, nunca me cague aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo, mas de lo mismo".



Hay que recordar que Martínez no hace parte de la Selección Colombia desde la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, en la derrota 1-0 frente a Bolivia, en El Alto, el pasado 10 de octubre de 2024.

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Más allá de los debates y comentarios de todo tipo que se leen en redes sociales, aún ningún otro futbolista colombiano ha reaccionado por su ausencia, de cara a la cita mundialista.

Prelista de Colombia para el Mundial 2026

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Arqueros: Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).