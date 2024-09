En conferencia de prensa, previo a lo que será el partido contra Perú por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026; Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, fue tajante a la hora de hablar de Miguel Borja y el hecho de que no fue llamado para ser parte de la 'Tricolor'.

Si bien hizo parte del combinado patrio para la Copa América, su no inclusión para los posteriores compromisos sorprendió, por lo cual ha sido preguntado en reiteradas ocasiones respecto al tema.

Pues bien, este miércoles 4 de septiembre, el estratega argentino fue tajante al ser preguntado nuevamente sobre el delantero de River Plate, asegurando que, Borja es y será parte del proceso, pero la competencia en esta posición es fuerte, cosa que agrada al entrenador de la 'Tricolor'.

"Borja es parte del grupo. No está aquí porque hay un límite de jugadores, y compite con (Jhon Jader) Durán, (Rafael Santos) Borré y (Jhon) Córdoba, pero compite a la par. Es muy fina la línea cuando uno elige", manifestó en primera instancia.

Miguel Ángel Borja celebra su gol con la Selección Colombia frente a Panamá, en la Copa América 2024 AFP

Tras ello, aseguró que nadie tiene el puesto asegurado en el combinado nacional, pero tampoco las puertas cerradas, definitivamente. "Se lo dije a los jugadores cuando nos juntamos, 'Lucho' (Díaz) es testigo, ninguno tiene el cupo asegurado ni la silla asegurada, pero tampoco ninguno tiene prohibida la entrada. La competencia nos hace mejores a todos, nos ayuda a superarnos, y saber que tengo un jugador con el que compito y que está a buen nivel me obliga a dar lo mejor de mí. Y eso, es lo que se busca en el grupo", argumentó nuevamente Lorenzo, firme en su decisión.

Tras ello se refirió a algunos otros jugadores que han sido parte de su proceso, asegurando que, por más de que no estén en esta lista para jugar contra Perú y Argentina, no se descarta que en un futuro vuelvan a ser llamados para ponerse la 'Tricolor'. "Matheus Uribe no está afuera, Miguel Borja no está afuera, Dávinson Sánchez no está afuera, (Deiver) Machado no está fuera tampoco. Puedo nombrar a 20 jugadores y seguramente me olvidaré de alguno, pero todos son parte del proceso y cualquiera puede salir o entrar en cualquier momento", explicó.

Finalmente, quiso reiterar en que cualquiera puede ser parte de la Selección Colombia. "Es muy fina la línea en el momento de la elección, y sobre todo ahora, que hay muchos que juegan poco, que no tienen club, que tenían lesión o que volvieron con problemas a la actividad. Así que el grupo es amplio y todos tienen posibilidades de integrarse a la selección", de esta manera culminó Néstor Lorenzo.