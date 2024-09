¿Para la Selección Colombia jugar contra Argentina es una revancha? Luis Díaz respondió

La Selección Colombia ya está concentrada en Barranquilla para lo que será la doble fecha de eliminatoria contra Perú y Argentina. Este miércoles 4 de septiembre atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa y uno de los que acudió fue una de las piezas clave: Luis Díaz. El jugador del Liverpool destacó la unión del combinado nacional, analizó a los 'incas' y se refirió al juego contra la 'albiceleste'.

Como uno de los juegos es frente a Argentina, a 'Lucho' no dudaron en consultarle sí por el antecedente de la final en Copa América, el duelo tiene un sabor a revancha. "Siempre vamos a querer ganarles a equipos grandes, venimos a buscar los tres puntos, que para nosotros lo más importante. No pensamos en que tenemos que sacarnos una espinita, que no se pudo ganar en la final de la Copa América, es más tratar de ver qué se hizo bien en ese partido y en qué se puede mejorar para poder contrarrestarlos y ganarles. Queremos sacar un buen resultado, jugar bien, estar bien posicionados. Se perdió la final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas", dijo de manera contundente el guajiro.

Luis Díaz celebra con la Selección Colombia

Luego, el exJunior se mostró dichoso por el hecho de comenzar con pie derecho su temporada en el fútbol inglés, ya que registra tres goles, en tres encuentros con la camiseta de los 'reds'. "Siempre trato de dar lo mejor, de empezar muy bien e iniciar de esa manera me llena de mucha confianza. Nosotros vivimos de eso, muy feliz por arrancar de esa manera con el Liverpool. Ahora estamos concentrados acá en la selección para tratar de dar lo mejor en cada partido, sabemos que es un rival muy duro y ya nos conocemos, ya nos hemos enfrentado. Tenemos que contrarrestar lo que ellos vayan a hacer, conocemos a muchos de sus jugadores, va a ser un partido complicado. Hay que tratar de buscar el partido, siempre queremos ir por los tres puntos", remarcó el extremo.

Después, Díaz Marulanda habló un poco sobre el estado de forma suyo y el de todos sus compañeros en la 'tricolor'. "Físicamente llegamos bien, han sido pocos días, venimos entrenando con nuestros clubes de muy buena manera. Todos los que son llamados físicamente están 100% bien, no habrá dudas en ese sentido. Con el cuerpo técnico replanteamos quién está con mayor carga o no, nosotros tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer, que es jugar un partido de fútbol. Venimos con esa mentalidad y en otras decisiones ya las toma el profe", comentó el jugador de 27 años.

Luis Díaz entrenando con la Selección Colombia.