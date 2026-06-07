Néstor Lorenzo y las condiciones de Luis Díaz; "está bien, nos asustamos en un par de caídas"

La Selección Colombia derrotó 2-0 a Jordania en su último partido antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa de lo que fue el balance de estos encuentros preparatorios, y hasta se refirió al presente de Luis Díaz.

El entrenador argentino aseguró que "está bien, nos asustamos en un par de caídas. La cancha estuvo dura y resbalosa, tuvimos recaudos, pero está bien, gracias a Dios". De paso, puntualmente el DT de la 'tricolor' dio novedades de Jhon Córdoba, puntualizando que "la evolución va muy bien. Justamente queríamos darle minutos a Cucho y a Luis, y no arriesgar. El día a día va progresando muy bien".

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo en rueda de prensa:

*¿Gustavo Puerta será titular?

"Cualquiera de los 26 que están puede aparecer de titular en cualquier momento. Todos son jugadores de mucha categoría, tienen partidos encima, y él es uno de los más chicos, pero lo venimos siguiendo desde las Sub-20. Así que es un jugador que está en un buen nivel y nos puede ayudar".



*La posición de Jhon Arias

"Siempre es bueno juntar jugadores de buen pie, pero esos jugadores también tienen que ocupar distintos espacios, porque si se amontonan somos susceptibles a una presión fácil del rival. Esa es la idea: contar con buenos jugadores. James no va a jugar de extremo, pero puede comenzar desde esa posición, como lo puede hacer Juanfer o Carrascal. Ya con Arias sí es un poquito más extremo, que llega con profundidad al fondo".

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Jordania, previo al Mundial 2026 AFP

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*Análisis del partido

"No, yo creo que el primer tiempo se jugó muy bien. Creo que no le dimos chances. Ese remate fue de 25 metros, le pegó muy bien el jugador de Jordania. No nos dominaron. Había que tener paciencia, abrir caminos, encontrar espacios entre líneas. Es muy competitivo este equipo. Los jugadores hicieron un gran partido y tuvieron la paciencia necesaria para encontrar el gol. Ya después se iba a abrir, como ocurrió en el segundo tiempo".

*Jordania, parecido a Uzbekistán

"Es parecido en cuanto a lo competitivo, lo físico y lo táctico. Es un equipo muy compacto, que presiona bien, que va con todo a cada pelota. Por eso los cambios y cuidados que tuvimos. Hicimos un muy buen partido. Ha sido beneficioso habernos enfrentado a este equipo, porque nos dio la dificultad de cerrarse bien y salir rápido en contra".

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*Lo que hay por mejorar

"Seguir mejorando en algunos aspectos, en la terminación de las jugadas. Rompemos una línea con un muy buen pase filtrado, movimiento combinado, y vamos para atrás. Debemos ser más incisivos en la terminación. En defensa me gustó mucho; no dimos chances. Ellos buscaban con centros o remates de media distancia".

Selección Colombia AFP

*Las mejoras

"Las características del equipo o del jugador hacen que uno trabaje las mismas cosas. Así que estamos trabajando mucho en el tema de la recuperación, de la presión tras pérdida y la defensa en bloque bajo. Luego, en ataque, las combinaciones que tenemos de mitad para adelante son varias y tenemos muchas variantes".

*La organización del Mundial 2026 en Norteamérica

"Es verdad, vinimos en la Copa América de 2016 y fuimos terceros. Es un campeonato particular, con tres países muy grandes, distancias largas, muchos equipos y mucha gente, pero con la logística estaremos a la altura".