Quién es Gustavo Puerta, el volante que destaca en Selección Colombia antes del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, uno de los nombres que más expectativa genera en la Selección Colombia es el de Gustavo Puerta. Aunque tiene apenas 22 años, el mediocampista se ha convertido en una de las alternativas más interesantes para el técnico Néstor Lorenzo, gracias a su crecimiento en el fútbol europeo y a las condiciones que lo llevaron a ser considerado en la lista definitiva de 26 convocados.

Nacido el 23 de julio de 2003 en La Victoria, Valle del Cauca, Gustavo Adolfo Puerta Molano comenzó su formación futbolística en escuelas de la región antes de dar el salto al fútbol profesional con Bogotá FC, equipo en el que debutó en 2021. Allí, empezó a llamar la atención por su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su liderazgo dentro del terreno de juego.

Su explosión definitiva llegó con la Selección Colombia Sub-20. Como capitán del equipo nacional, fue una de las figuras del Sudamericano Sub-20 de 2023, torneo en el que la ‘tricolor’ tuvo una destacada actuación y en el que Puerta se consolidó como uno de los mediocampistas más prometedores de Sudamérica. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos y terminó fichando por Bayer Leverkusen, de Alemania, a comienzos de 2023.

Aunque inicialmente fue cedido al 1. FC Nürnberg, posteriormente regresó al conjunto dirigido, en aquel entonces, por Xabi Alonso, donde formó parte de una de las etapas más exitosas en la historia de la institución: campeón de Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa. Puerta integró la plantilla que conquistó la Bundesliga 2023/24 y ganó experiencia junto a futbolistas de primer nivel.



Selección Colombia AFP

Publicidad

Más adelante pasó por el Hull City y continuó su proceso de maduración en el fútbol europeo antes de incorporarse al Racing de Santander, donde ha encontrado continuidad y protagonismo. Su presente en España le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección Colombia y consolidarse como una de las apuestas de futuro para el mediocampo nacional. De hecho, fue clave para que Racing ascendiera a Primera División en España.

Ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte, Gustavo Puerta aparece como una de las caras nuevas que ilusionan a los hinchas colombianos. Su juventud, liderazgo y experiencia internacional lo convierten en un futbolista llamado a tener un papel importante en la renovación de la Selección Colombia y en uno de los nombres a seguir durante la cita orbital. No es casualidad que esté luchando, mano a mano, por un puesto en la titular con Richard Ríos.