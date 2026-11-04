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Gol Caracol  / Partido en Brasil con 51 expulsados; batalla campal y rompió el récord de más tarjetas rojas

Partido en Brasil con 51 expulsados; batalla campal y rompió el récord de más tarjetas rojas

En las últimas horas fue viral un partido en el que se formó una trifulca que duró varios minutos, y en el que se fueron expulsados todos los futbolistas, tras los desmanes en cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Brasil 51 expulsados
Brasil 51 expulsados
Pantallazo transmisión

El fútbol brasileño vivió un episodio insólito el pasado domingo 1 de noviembre, cuando el partido entre Uberlândia y Mamoré, correspondiente a las semifinales de la segunda división del Campeonato Sub-20 de Minas Gerais, terminó con 51 jugadores expulsados, una cifra que rompió todos los registros conocidos y quedó marcada como un récord mundial de tarjetas rojas en un encuentro.

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El compromiso, disputado en el estadio Parque do Sabiá, terminó con victoria 3-1 para Mamoré. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano por la impresionante batalla campal que se desató durante los minutos finales del encuentro. Según informó 'Globo Esporte', el número de expulsiones superó incluso el registro que se había presentado en la final del Campeonato Mineiro de 2026 entre Cruzeiro y Atlético-MG, cuando 23 futbolistas recibieron tarjeta roja después de una pelea generalizada.

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¿Cómo se desató la pelea que terminó con 51 expulsados en Brasil?

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El caos comenzó cuando transcurría el minuto 54 del segundo tiempo, durante el tiempo de descuento. En ese momento, Mamoré consiguió su tercer gol y, durante la celebración de JV, el futbolista Davi realizó gestos provocadores hacia el banco de suplentes de Uberlândia, acompañados de insultos contra sus rivales.

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La situación fue escalando hasta convertirse en una pelea generalizada entre los integrantes de ambos equipos. Los golpes y las patadas se apoderaron del terreno de juego, en un episodio que obligó al árbitro Fernando Patrick a dar por terminado el compromiso.

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De acuerdo con el informe arbitral, 48 futbolistas recibieron tarjeta roja directa por participar en la trifulca, después de golpear y patear a sus adversarios. Debido a la magnitud del enfrentamiento, el juez no pudo mostrar las tarjetas mientras el balón estaba en juego y dejó constancia de todas las sanciones en el acta del partido.

Los otros tres jugadores expulsados

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Las otras tres expulsiones se produjeron por situaciones diferentes a la pelea colectiva. Luike, de Uberlândia, vio la segunda tarjeta amarilla por golpear imprudentemente a un rival en el abdomen con los brazos, mientras que João Henrique, de Mamoré, también recibió su segunda amonestación después de insultar al árbitro.

Por su parte, Netinho, de Uberlândia, fue expulsado directamente por golpear en el abdomen al arquero de Mamoré.

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En el balance final, Uberlândia terminó con 22 jugadores expulsados, mientras que Mamoré registró 29 tarjetas rojas. Así, un partido de las semifinales de la segunda división juvenil de Minas Gerais terminó convirtiéndose en un episodio histórico, no precisamente por el fútbol, sino por una cifra de expulsiones sin precedentes.

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