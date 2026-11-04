Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Liverpool, sorprendido por Fenerbahce; se quedó sin puntaje perfecto en Champions League

Liverpool, sorprendido por Fenerbahce; se quedó sin puntaje perfecto en Champions League

A pesar de que iba ganando 1-2 hasta el minuto 72, Liverpool no logró mantener la ventaja, se lo dieron vuelta y se fue con las manos vacías de territorio turco.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2026
Comparta en:
Liverpool perdió 3-2 con Fenerbahçe por la fecha 4 de la Champions League
Liverpool perdió 3-2 con Fenerbahçe por la fecha 4 de la Champions League
AFP

Un cabezazo de Vedat Muriqi completó la remontada del Fenerbahçe y arruinó el pleno de victorias de Andoni Iraola en la que quizás haya sido su peor semana como entrenador del Liverpool, con derrota contra el Arsenal y derrota contra los turcos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El Liverpool, que fue por delante en dos ocasiones, fue incapaz de aguantar ninguna de las dos ventajas y, después de haber conseguido el tres de tres en las tres primeras jornadas, sumó una derrota que le impide perseguir la estela del Paris Saint Germain y el Real Madrid, los únicos que de momento lo han ganado todo.

Publicidad

Últimas noticias

Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid
Gol Caracol

Jude Bellingham le arrebata un récord histórico en la Champions League a Iker Casillas

Brasil 51 expulsados
Gol Caracol

Partido en Brasil con 51 expulsados; batalla campal y rompió el récord de más tarjetas rojas

Los 'Reds', días después de darse cuenta de que la Premier huele a tarea titánica, al perder en casa contra el Arsenal y quedarse a nueve puntos de los 'Gunners', se llevaron otro correctivo, esta vez debido a los problemas defensivos. En cuatro partidos han encajado diez goles. Demasiados.

Publicidad

El equipo de Iraola se adelantó gracias a un tanto del joven Nyoni, su primero con la camiseta del Liverpool, al enganchar un remate que tocó un defensa y complicó al portero.

Pero la ventaja duró un suspiro. Cuatro minutos después, Kahveci se topó con el larguero y en la jugada posterior Mason Greenwood logró el empate otra vez de carambola. Su disparo lo tocó un defensa y le desvió la trayectoria a Alisson Becker.

Fenerbahce venció a Liverpool en Champions League
Fenerbahce venció a Liverpool en Champions League
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Hizo más el Liverpool para ganar esto y Bradley Barcola, Virgil Van Dijk y Victor Muñoz tuvieron sus ocasiones, hasta que Alexander Isak, cuyo último gol en la competición fue hace tres años cuando militaba en el Newcastle United, conectó un cabezazo en el segundo palo que relajó a los 'Reds'.

Publicidad

De nuevo, el marcador no aguantó. Cuatro minutos después del 1-2 llegó el empate, en un error tremendo de Cody Gakpo, que peinó la pelota en el primer palo, sorprendió a Alisson y permitió que Archie Brown llegara solo en el segundo palo y anotara a placer.

Sin tiempo para sacudirse el error, el equipo dirigido por Dirk Kuyt volvió a golpear. Esta vez por medio de Muriqi, que acababa de salir del banquillo y se elevó por encima de tres jugadores del Liverpool para de cabeza dejar los tres puntos en suelo turco. Además, era su primer gol en la Champions.

Publicidad

Con nueve puntos, el Liverpool se queda cuarto, con dos unidades de ventaja respecto al noveno clasificado, mientras que el Fenerbahçe es decimonoveno con cinco unidades.

Real Madrid venció 2-3 a AEK Atenas, en Champions League
Gol Caracol

Real Madrid y su mística en Champions League; triunfo 2-3 sobre AEK, con gol al último minuto

AEK Atenas y Real Madrid se enfrentaron en la cuarta fecha de la UEFA Champions League
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva aquí la remontada del Real Madrid 2-3 sobre el AEK Atenas, en Champions.

Jude Bellingham Real Madrid
Gol Caracol

La clase de Jude Bellingham; golazo de taco en Real Madrid contra AEK Atenas, por Champions League

Relacionados

Champions League

Fenerbahçe

Liverpool FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad