Jude Bellingham le arrebata un récord histórico en la Champions League a Iker Casillas

El inglés Jude Bellingham, con su titularidad en la visita del Real Madrid al AEK de Atenas, se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 60 partidos disputados en la Liga de Campeones, con tan solo 23 años y 128 días.

El anterior récord estaba en posesión del también jugador del Real Madrid, Iker Casillas. El guardameta madrileño llegó a esa cifra con 23 años y 167 días, cerca de 40 días mayor que Bellingham.

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El mediapunta inglés debutó en la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund cuando tenía apenas 17 años, en el curso 2020/2021. Entonces, se convirtió en el inglés más joven de la historia en marcar un gol en la máxima competición europea, con 17 años y 289 días, en una derrota del equipo alemán por 1-2 frente al Manchester City.

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En la temporada siguiente, la 2021/2022, se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser titular en diez partidos de la 'Champions', con 18 años y 91 días. Desde entonces, primero con el Borussia y después con el Real Madrid, ha tenido protagonismo en todas las ediciones de la Liga de Campeones, viendo puerta al menos una vez cada año.



En total, Bellingham suma 15 goles y 13 asistencias en este torneo. Con 60 partidos de 'Champions', eso sí, todavía está lejos de los jugadores que acumulan más encuentros en la competición. La barrera para entrar en el top 100 de esa tabla se sitúa en 87 participaciones.

Iker Casillas, que hasta este miércoles ostentaba el récord, llegó a disputar 177 choques a lo largo de su carrera entre el Real Madrid (150) y el Oporto (27). El primer puesto de esa clasificación lo ocupa Cristiano Ronaldo, con 183 entre Manchester United (59), Real Madrid (101) y Juventus (23). Bellingham, el más joven en llegar a 60, tiene tiempo para alcanzarlos.