Nómina de la Selección Colombia femenina vs. Perú, por Liga de Naciones; ¿Y Linda Caicedo?

Este viernes 24 de octubre, la Selección Colombia recibe a Perú en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones femenina.

Y minutos previos al inicio del compromiso, Ángelo Marsiglia anunció las once futbolistas con las que saldrá al terreno de juego, para ir en busca de los tres primeros puntos.

Dentro de las principales novedades en la titular destaca la ausencia de Linda Caicedo, quien estará desde el banco de suplentes y será alternativa para el cuerpo técnico en el momento que lo consideren, durante el partido.

El encuentro está estipulado iniciar a las 6:00 p.m. (hora local), con transmisión de Gol Caracol, www.cogolcaracol.com y DITU.



🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Femenina para enfrentar a 🇵🇪 en el debut de la CONMEBOL Liga de Naciones#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/uTmngD7u6Z — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025