Nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; se filtró novedoso diseño

Hace un par de horas, se filtró el modelo de la que sería la segunda camiseta de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Y es que, la Selección Colombia, que ya conocería cuál es el primer uniforme por varias fotos que se han filtrado en las redes sociales durante las últimas semanas; ahora se conoce el modelo de la camisa alternativa.

Según la reconocida cuenta ‘Footy Headlines’, el segundo uniforme de la ‘tricolor’ para el Mundial será de color azul, con unas franjas amarillas, haciendo alusión al color principal del combinado ‘cafetero’.

No obstante, dentro del mismo diseño, hay un estilo de rombos, ubicados de manera horizontal, encajando perfectamente los unos con los otros, como un rompecabezas; resaltando en toda la parte frontal de la camiseta.



🇨🇴🔵 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Away Kit Leaked (@juanjomedina_10): https://t.co/RX1HTbvM1j — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 4, 2025

Publicidad

Estas figuras geométricas tienen un color oscuro más dominante, para resaltar en la camisa.

“En línea con los nuevos diseños de visitante de Adidas para la Copa Mundial 2026, la camiseta de visitante de Adidas Colombia 2026 presenta el logotipo del Trifolio en lugar del logotipo habitual de Adidas Performance”, selló la cuenta anteriormente mencionada, describiendo a detalle el diseño de esta camisa alternativa para el Mundial 2026.

Publicidad

Cabe destacar que la camisa que más se asemeja a este diseño, es la de 2020 en la Copa América, que unió al azul con el amarillo, para la segunda camiseta de la Selección Colombia.



¿Cuándo será la oficialización de la nueva indumentaria en la Selección Colombia?

Aunque todavía no se conoce la fecha específica en la que la Selección Colombia haga oficial su nueva indumentaria para la Copa del Mundo 2026; sí es cierto que, con los diseños e imágenes que se han ido filtrando en redes sociales, los hinchas se van haciendo una idea de lo que viene para la 'tricolor' en cuanto a las camisas con las que jugarán en Estados Unidos.