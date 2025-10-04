Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras descenso de Envigado

Publicidad
Este sábado 4 de octubre, la Liga BetPlay le dio continuidad a la jornada 14 del fútbol colombiano, con varios partidazos que dejaron sorpresas y más.
Una de ellas, el descenso de Envigado, quien cayó contra Atlético Bucaramanga a primera hora, en el estadio Polideportivo Sur; sellando de esa manera su caída a la segunda división del fútbol colombiano para el próximo año.
Los dos goles del cuadro 'leopardo' fueron de Fabián Sambueza y Luciano Pons, mientras que Bayron Garcés descontó para los antioqueños.
Minutos después, el 'show' siguió en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, donde el Unión Magdalena se quedó con tres puntos importantes, después de darle la vuelta al resultado frente a Águilas Doradas.
Y es que, los antioqueños pegaron primero con anotaciones de Matías Ramírez y Wilson Morelo. No obstante, con dos jugadores menos por expulsión, el 'ciclón' terminó remontando por medio de los goles de Freddy Molina, Ricardo Márquez y Jannenson Sarmiento.
No obstante, el hecho que más se robó las miradas, fue cuando, en el tiempo adicional, se fue la luz en el estadio y el partido se suspendió por un par de minutos mientras el problema se solucionaba.
Para finalizar la jornada sabatina, Llaneros y Fortaleza se pudieron cita en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, donde también hubo fallas eléctricas y la luz se fue, siendo necesaria la suspensión parcial del compromiso por un par de minutos.
Ambos equipos trataron de anotar, pero al final se hicieron 'pasito', repartiendo un punto para cada uno, que los dejó a ambos parcialmente dentro del grupo de los ocho.
Así se jugará la jornada 14:
Viernes 3 de octubre
Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
Sábado 4 de octubre
Envigado 1-2 Atlético Bucaramanga
Unión Magdalena 3-2 Águilas Doradas
Llaneros 0-0 Fortaleza
Domingo 5 de octubre
Deportivo Pasto vs. Alianza FC
Hora: 3:00 p.m. (hora local).
Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima
Hora: 5:15 p.m. (hora local).
Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
Hora: 7:30 p.m. (hora local).
Lunes 6 de octubre
La Equidad vs. Once Caldas
Hora: 7:30 p.m. (hora local).
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: