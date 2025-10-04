Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras descenso de Envigado

Este sábado 4 de octubre, la Liga BetPlay le dio continuidad a la jornada 14 del fútbol colombiano, con varios partidazos que dejaron sorpresas y más.

Una de ellas, el descenso de Envigado, quien cayó contra Atlético Bucaramanga a primera hora, en el estadio Polideportivo Sur; sellando de esa manera su caída a la segunda división del fútbol colombiano para el próximo año.

Los dos goles del cuadro 'leopardo' fueron de Fabián Sambueza y Luciano Pons, mientras que Bayron Garcés descontó para los antioqueños.

Minutos después, el 'show' siguió en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, donde el Unión Magdalena se quedó con tres puntos importantes, después de darle la vuelta al resultado frente a Águilas Doradas.



Y es que, los antioqueños pegaron primero con anotaciones de Matías Ramírez y Wilson Morelo. No obstante, con dos jugadores menos por expulsión, el 'ciclón' terminó remontando por medio de los goles de Freddy Molina, Ricardo Márquez y Jannenson Sarmiento.

Publicidad

No obstante, el hecho que más se robó las miradas, fue cuando, en el tiempo adicional, se fue la luz en el estadio y el partido se suspendió por un par de minutos mientras el problema se solucionaba.

Para finalizar la jornada sabatina, Llaneros y Fortaleza se pudieron cita en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, donde también hubo fallas eléctricas y la luz se fue, siendo necesaria la suspensión parcial del compromiso por un par de minutos.

Publicidad

Ambos equipos trataron de anotar, pero al final se hicieron 'pasito', repartiendo un punto para cada uno, que los dejó a ambos parcialmente dentro del grupo de los ocho.

Así se jugará la jornada 14:

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira

Publicidad

Sábado 4 de octubre

Envigado 1-2 Atlético Bucaramanga

Unión Magdalena 3-2 Águilas Doradas

Llaneros 0-0 Fortaleza

Publicidad

Domingo 5 de octubre

Deportivo Pasto vs. Alianza FC

Hora: 3:00 p.m. (hora local).

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Hora: 5:15 p.m. (hora local).

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m. (hora local).

Publicidad

Lunes 6 de octubre

La Equidad vs. Once Caldas

Hora: 7:30 p.m. (hora local).

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: