Dura arremetida contra exdirectivos de Nacional: "Nos hicieron perder una final, ni respeto merecen"

El ambiente que se vivió en Atlético Nacional durante el primer semestre de 2023 sigue generando repercusiones. Sebastián Gómez, exjugador y referente del equipo verdolaga, habló sin filtros en entrevista con el portal Línea de Tres y señaló directamente a los entonces directivos Mauricio Navarro, Esteban Escobar y Benjamín Romero como responsables del clima tenso que rodeó al club en ese periodo, cuando el equipo perdió la final de Liga frente a Millonarios por penaltis.

El mediocampista fue contundente al describir lo que se vivía internamente: “Eso fue un semestre una mierda por los directivos, que ni respeto se merecen, ellos queriendo alejar a los hinchas y nosotros en el medio”. Según Gómez, la fractura no solo era con la afición, sino también puertas adentro del plantel. “No tenían buena relación ni con los jugadores”, aseguró, dejando claro que la comunicación entre la dirigencia y el grupo estaba completamente deteriorada.

Para el exjugador de Nacional, el trato hacia la hinchada fue uno de los puntos más críticos de ese semestre. “Eso estuvo maluco porque ellos trataron mal a los hinchas y eso fue una bola de nieve que fue creciendo”, explicó, haciendo referencia a un ambiente que se fue enrareciendo con el paso de las semanas y que terminó afectando el entorno deportivo.

Gómez incluso fue más allá al responsabilizar a la dirigencia por la caída en la final ante el eterno rival. “Ustedes nos hicieron perder un título”, afirmó, reflejando el resentimiento que quedó tras aquella definición desde el punto penalti. Y remató con una frase fuerte: “Ellos no se merecen estar en la historia de Nacional”.



Además del contexto institucional, el volante también relató los problemas que tuvo para concretar su salida del club. “Llegó la oferta de Coritiba y yo le dije a Navarro: me voy”, contó. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. “Nacional no me quería dejar ir porque yo acababa de renovar. La negociación fue una pelea grande que hasta me tocó hacer ese video de despedida para irme. Una vergüenza”, concluyó.