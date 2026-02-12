Síguenos en:
Dura arremetida contra exdirectivos de Nacional: "Nos hicieron perder una final, ni respeto merecen"

Un jugador que ganó tres títulos con la camiseta de Atlético Nacional se despachó contra antiguos dirigentes. Rompió el silencio y los delató.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Millonarios vs. Nacional - Final Liga 2023-I.
Millonarios vs. Nacional - Final Liga 2023-I.
