Actualizado: septiembre 04, 2025 03:19 a. m.
Gol Caracol Selección Colombia Partidos EN VIVO HOY 4 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV
Este jueves, la Selección Colombia vuelve a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas, enfrentando a Bolivia, para definir su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
No obstante, Brasil, Argentina, Uruguay y otros equipos de nuestro continente también tendrán importante salida en las clasificatorias.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 4 de septiembre del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Chad vs. Ghana
|8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Kazajistán vs. Gales
|9:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN 5
|Sorteo de Fase de Grupos
|10:00 am l Copa Libertadores Femenina - CONMEBOL Libertadores YouTube
|Madagascar vs. Republica Centroaricana
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Mauricio vs. Cabo Verde
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Georgia vs. Turquía
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Noruega vs. Finlandia
|11:00 am l Amistoso - Disney+ Premium
|Lituania vs. Malta
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Guinea Bissau vs. Sierra Leona
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Angola vs. Libia
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Gibraltar vs. Albania
|11:00 am l Amistoso - Disney+ Premium
|Santo Tomé vs. Guinea Ecuatorial
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Holanda vs. Polonia
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Luxemburgo vs. Irlanda del Norte
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Liechtenstein vs. Bélgica
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Bulgaria vs. España
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Eslovaquia vs. Alemania
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|Camerún vs. Suazilandia
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Argelia vs. Bostwana
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Mali vs. Comoras
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Argentina vs. Venezuela
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu
|Colombia vs. Bolivia
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu, Gol Caracol YouTube y Caracol TV
|Paraguay vs. Ecuador
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu
|Uruguay vs. Perú
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu
|Brasil vs. Chile
|7:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu