Partidos EN VIVO HOY 4 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Este jueves, la Selección Colombia vuelve a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas, enfrentando a Bolivia, para definir su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

No obstante, Brasil, Argentina, Uruguay y otros equipos de nuestro continente también tendrán importante salida en las clasificatorias.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 4 de septiembre del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.

Partido EN VIVO HOY: jueves 4 de septiembre del 2025:

Equipos Hora/Canal Chad vs. Ghana 8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Kazajistán vs. Gales 9:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN 5 Sorteo de Fase de Grupos 10:00 am l Copa Libertadores Femenina - CONMEBOL Libertadores YouTube

Madagascar vs. Republica Centroaricana 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Mauricio vs. Cabo Verde 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Georgia vs. Turquía 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium Noruega vs. Finlandia 11:00 am l Amistoso - Disney+ Premium Lituania vs. Malta 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium Guinea Bissau vs. Sierra Leona 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Angola vs. Libia 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Gibraltar vs. Albania 11:00 am l Amistoso - Disney+ Premium Santo Tomé vs. Guinea Ecuatorial 11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Holanda vs. Polonia 1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium Luxemburgo vs. Irlanda del Norte 1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium Liechtenstein vs. Bélgica 1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium Bulgaria vs. España 1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium Eslovaquia vs. Alemania 1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar Camerún vs. Suazilandia 2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Argelia vs. Bostwana 2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Mali vs. Comoras 2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+ Argentina vs. Venezuela 6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu Colombia vs. Bolivia 6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu, Gol Caracol YouTube y Caracol TV