América calienta el ambiente antes de la 'final' con Junior; pedido oficial e inconformismo arbitral

Este jueves 4 de diciembre, Junior de Barranquilla y América de Cali se enfrentarán en el estadio Metropolitano por la quinta fecha del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

En un cuadrangular bastante apretado, Junior llega como líder con ocho puntos, mientras que América y Nacional siguen al acecho con cinco unidades cada uno. Independiente Medellín, por su parte, cierra la tabla con dos puntos y la obligación de ganar para no quedar eliminado.

América de Cali le puso picante al partido con Junior

Los escarlatas quedaron en el 'grupo de la muerte'. Foto: América de Cali.

En la antesala del duelo, América encendió el ambiente a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado solicitando a la Dimayor la presencia de un veedor arbitral. La petición surge a raíz de las recientes polémicas que han marcado varias jornadas del fútbol colombiano, lo que aumenta la tensión de cara a este decisivo compromiso.



"América de Cali S.A. informa a sus accionistas, aficionados, medios de comunicación y opinión pública que el club solicitó la designación de un veedor arbitral para el partido ante Junior en la fecha 5 de los cuadrangulares, con el propósito de fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y garantizar el cumplimiento de los protocolos arbitrales establecidos para esta fase definitoria.

Publicidad

Esta solicitud se fundamenta en las reiteradas situaciones arbitrales registradas durante la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, reafirmando nuestro compromiso institucional con la integridad de la competencia. Mantenemos nuestro respeto por las autoridades arbitrales y entidades rectoras del fútbol colombiano, pero consideramos fundamental reforzar los procedimientos que aseguren la designación de equipos arbitrales con la experiencia y solvencia técnica que demandan los cuadrangulares semifinales, garantizando equidad y neutralidad en esta etapa decisiva", dice el comunicado del América.

¿A qué hora es el partido hoy?

Junior de Barranquilla recibirá a América de Cali en el estadio Metropolitano, donde el balón empezará a rodar a las 8:35 p. m. (hora colombiana).

Publicidad

América de Cali viene de un empate 0-0 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, un resultado que lo deja sin margen de error: necesita ganar en su visita a la capital del Atlántico para seguir con vida en la pelea por un lugar en la final del fútbol colombiano.

Junior, por su parte, llega con impulso tras obtener una victoria determinante frente a Atlético Nacional. El conjunto barranquillero se impuso 2-1 en el Metropolitano gracias a las anotaciones de Joel Canchimbo y Steven ‘Titi’ Rodríguez, resultado que lo mantiene en lo más alto del grupo.