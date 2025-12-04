Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América calienta el ambiente antes de la 'final' con Junior; pedido oficial e inconformismo arbitral

América calienta el ambiente antes de la 'final' con Junior; pedido oficial e inconformismo arbitral

Este jueves, los dirigidos por David González se jugarán el todo por el todo frente al ‘tiburón’ para mantener vivas sus opciones de clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Junior vs América
Junior vs América - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad