Nacional vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO HOY por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El equipo dirigido por Diego Arias recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Independiente Medellín. Una derrota de Atlético Nacional en el clásico antioqueño lo podría dejar eliminado si el Junior suma al menos un punto en el partido contra América.

Mientras tanto, el DIM sigue vivo gracias al 'punto invisible', pero necesita cuatro resultados: ganar sus dos partidos (el clásico y el juego contra Junior en el Atanasio), y que América de Cali gane en Barranquilla y luego pierda contra el equipo verdolaga. Con estos resultados se daría un cuádruple empate en puntos y el DIM acabaría primero por la ventaja deportiva (punto invisible).

El 'verdolaga' llega luego de caer en condición de visitante contra Junior por 2-1. Iniciaron ganando con gol de Dairon Asprilla, pero luego el 'tiburón' le dio la vuelta al marcador con goles de Joel Canchimbo y Andrés Steven 'Tití' Rodríguez. Por su parte, el 'poderoso' igualó 1-1 en condición de local contra 'los escarlatas', luego de irse en ventaja gracias a Baldomero Perlaza, y que le empataran con gol de Yojan Garcés.



En la tabla los dos viven panoramas similares. El local es tercero con 5 puntos, con la urgencia de una victoria, mientras que su rival es último con 2 unidades, por lo que sumar de a tres es una obligación para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Convocados de Atletico Nacional

Los jugadores del 'verde paisa' que irán en busca de los tres puntos ante su acérrimo rival son:

Porteros: David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquínez.

Defensas: William Tesillo, César Haydar, Simón García, Andrés Román, Camilo Cándido y Andrés Salazar.

Volantes: Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Bauzá, Billy Arce, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

Delanteros: Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/o4hdHb7h0F — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 4, 2025

A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs Medellín

El duelo entre 'verdolagas' y 'poderosos' se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde y se podrá observar por el canal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y demás incidencias del juego en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2025-II - Foto: Colprensa

Convocados del Deportivo Independiente Medellín

El DIM va con lo mejor de su nómina disponible para ganar el clásico y resurgir en la lucha por el pase a la gran final de la Liga BetPlay 2025-II.

Porteros: Éder Chaux y Washington Aguerre.

Defensas: Kevin Mantilla, Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz, Juan David Arizala y Esneyder Mena.

Volantes: Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Alexis Serna, Leider Berrío, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza.

Delanteros: Ménder García, Gerónimo Mancilla, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

[🔴🔵] Grupo de convocados para el #ClásicoPaisa de este jueves en el Atanasio

Presentados por Mapei. pic.twitter.com/GKRmPP6ltA — DIM (@DIM_Oficial) December 4, 2025