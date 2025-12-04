Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO HOY por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Nacional vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO HOY por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Este jueves, Atlético Nacional y Medellín disputarán una nueva edición del clásico paisa, con la necesidad de ambos de un triunfo para quedar con chances de llegar a la final. ¡Prográmese!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional vs Independiente Medellín
Atlético Nacional vs Independiente Medellín
Fotos: AFP y X/@DIM_Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad