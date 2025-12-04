James Rodríguez, en el limbo; su futuro sigue abierto tras salir de León

El futuro de James Rodríguez sigue siendo tema de interés tras su salida de León de México, club en el que jugó durante el 2025 y donde logró tener mayor continuidad en los últimos años, pero que decidió no renovarle el contrato al cucuteño de 34 años.

Una vez se confirmó que James Rodríguez no seguirá en Guanajuato, su nombre ha sido relacionado con varios equipos de México, Estados Unidos, Brasil y Chipre.

¿James Rodríguez se queda en México?

Según la prensa mexicana, la intención de James sería mantenerse en la Liga MX, pensando en llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Permanecer en un entorno competitivo, con un calendario estable y condiciones favorables, sería clave para su objetivo de estar en la cita orbital.



Entre los clubes mencionados aparecen Cruz Azul y América, aunque en los últimos días tomó fuerza el interés de Pumas de la UNAM, que tendría al colombiano entre sus opciones para reforzar su plantilla.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista argentino César Luis Merlo se refirió a los rumores que vinculan a James con el conjunto universitario:

“Con respecto a James Rodríguez, la información que tengo es que el jugador ha sido ofrecido, está en consideración, pero no se ha avanzado en ningún tipo de negociación. Más allá de los rumores, la prioridad en Pumas es un número ‘9’, después ir por un extremo. No hay que descartarlo a James, pero por ahora no hay ni siquiera vías de negociación por el futbolista de la selección colombiana”, comentó el comunicador.

El delantero al que hace referencia Merlo es el colombiano Cristian ‘Chicho’ Arango, de 30 años, actualmente en San Jose Earthquakes, quien sería la prioridad en la ofensiva del club.



Números de James Rodríguez

Durante su etapa en León, James disputó 34 partidos oficiales, en los que registró cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos. Aunque su rendimiento tuvo altibajos, el exjugador del Real Madrid sigue siendo una de las figuras más influyentes del fútbol colombiano, y su próximo destino será clave en su aspiración de llegar al Mundial 2026.