Falcao García da nueva pista sobre su regreso al fútbol, con guiño a lugar donde ya estuvo

Radamel Falcao García sacudió las portadas en la mañana del jueves 4 de diciembre con el anuncio de su posible reaparición en la actividad profesional, pues muchos consideraban que le había puesto fin a su carrera luego de haber salido de Millonarios y haber estado sin equipo todo el segundo semestre de 2025.

Sin embargo, en la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026, evento al que fue invitado como una de las leyendas internacionales de la FIFA, se cruzó con periodistas de diferentes latitudes a los que les soltó la noticia de manera sorpresiva.

Inicialmente, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol en Washington, Estados Unidos, lugar del sorteo, manifestó que su vuelta a la alta competencia estaría muy cerca.

“Me estoy entrenando, sigo preparándome, para ver si en enero (de 2026) me decido y continúo jugando”, señaló a modo de abrebocas.



No obstante, posteriormente amplió su declaración y dio mas luces de su eventual regreso a la competencia profesional, tema del que no se había hablado recientemente si se tiene en cuenta que su nombre ya no se relaciona con los movimientos del mercado de pases.

De hecho, últimamente se dedica más a eventos familiares, sociales y comerciales, aunque de vez en cuenta se muestra entrenado en solitario para mantener la forma física.



Falcao García da nueva pista sobre su posible regreso al fútbol

El ‘Tigre’, como se le conoce popularmente, tuvo un particular diálogo con el canal argentino TyC Sports, que lo abordó en las calles de la capital estadounidense para preguntarle, entre otros temas, sobre su futuro, frente a lo cual el ‘cafetero’ abrió una puerta que parecía cerrada.

“¿Faltó una etapa tuya en el fútbol argentino, faltó algo más?”, consultó el reportero teniendo como soporte su paso por River Plate entre 2005 y 2009.

Frente a ello, el atacante no se escondió y aunque fue escueto con su respuesta, dio a entender que esa opción podría ser viable para él.

“Vamos a ver, yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, contestó.

De esta manera, reafirmó que en tan solo un mes, podría estar firmando con algún club y, según sus palabras, no descarta la posibilidad de que sea en el sur del continente americano.