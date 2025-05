¿Por qué Dayro Moreno no volvió a ser convocado a Selección Colombia? Se conoció la razón

Dayro Moreno ha vestido las camisetas de Once Caldas, Athletico Paranaense, Steaua Bucarest, Xolos de Tijuana, Junior de Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional, Talleres de Córdoba, Oriente Petrolero y Atlético Bucaramanga, pero la que más orgullo lo generó fue la de la Selección Colombia. Y es que es el sueño de todo futbolista, representar a su país y dejar su nombre en lo más alto.

La primera vez que defendió los colores de la 'tricolor' fue el 1 de marzo de 2006, en un partido preparatorio contra Venezuela, que finalizó 1-1. En aquel compromiso, jugó 45 minutos, pero era tan solo el inicio de una linda historia. Posteriormente, fue llamado a Eliminatorias Sudamericanas y estuvo en Copas América, siendo pieza clave para los cuerpos técnicos de aquel entonces.

Sin embargo, el 18 de junio de 2016 fue la última vez que Dayro Moreno estuvo en cancha con el combinado patrio. Esto ocurrió en el marco de la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos y donde la Selección Colombia fue tercera. Desde entonces, esa historia tuvo una pausa y el propio futbolista contó qué fue lo que pasó y la razón por la que no lo volvieron a convocar.

"Tuve varios procesos, con diferentes entrenadores, y siento que faltó un poco de suerte. Me acuerdo de que traíamos un buen proceso con el profesor Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, jugando como extremo, pero ahí se corta esa dirección técnica, por lo que ya sabemos qué le pasó a él, y las cosas cambiaron un poco", afirmó de entrada el delantero de Once Caldas que brilla en el 2025.

En lo que va del año, registra 14 goles y dos asistencias en 25 partidos, entre Copa Sudamericana y Liga BetPlay. Por eso, se perfila como uno de los posibles convocados para los compromisos con Perú y Argentina, por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias. Eso sí, todo dependerá de la decisión que tome Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico, pero la ilusión está intacta en Dayro Moreno.

Dayro Moreno, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, contra Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Pero su relato no paró ahí y dio más detalles. "Con José Néstor Pékerman, jugué los primeros partidos, pero por mi indisciplina, todo cambió. Me faltó mejorar eso. Después luché, trabajé y volví, pero la competencia es dura, más allá de que es buena y sana. Igual, lo disfruté mucho", añadió, antes de también hablar de otro estratega, a quien elogió: se trata del 'Arriero' Herrera.

"Desde que estuvimos en Atlético Nacional, tuvimos buena química. Ahora, en Once Caldas, confirmé que es un gran ser humano, humilde y trabajador. Cuando llegó, lo primero que me dijo fue que me sacaría goleador del fútbol colombiano y se logró. Estamos haciendo las cosas de buena manera, de su mano. Y no es solo mi opinión, sino que todos lo queremos", sentenció.