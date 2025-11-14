¿Por qué Jhon Durán no ha vuelto a la Selección Colombia?; Néstor Lorenzo 'rompió' el silencio

Jhon Jáder Durán nuevamente volvió a ser tema noticioso, por recientes declaraciones de Néstor Lorenzo, quien se refirió a la no convocatoria del atacante antioqueño y su actualidad en el Fenerbahce, donde ha venido tomando protagonismo durante los minutos que ha ido teniendo en cancha.

Y es que, desde aquel encuentro con la Selección de Perú, por Eliminatorias Sudamericanas; mucho se ha hablado del joven goleador y sus problemas de comportamiento en la interna del equipo 'tircolor', que lo han sacado de las convocatorias y posteriores partidos.

Ahora, meses después, Néstor Lorenzo nuevamente volvió a referirse del tema para desmentir esos rumores y explicar las razones reales del porqué Jhon Durán es otra vez ausencia en la Selección Colombia, de cara a los dos duelos de fogueo frente a Nueva Zelanda y Australia, en noviembre.

Jhon Durán (izq.) en un partido con la Selección Colombia. AFP

"Lo de Jhon Jáder Durán es que, como todos los jugadores que están convocados o bloqueados, siempre son seguidos semana a semana y partido a partido. Él ha jugado muy poquito. Sí, entró e hizo un gol, pero jugó quince minutos, veinte, un tiempo; no ha tenido la continuidad que se necesita para volver a competir aquí en la Selección Colombia", indicó de entrada Néstor Lorenzo, dejando claro que, si el joven futbolista retoma el nivel de competencia necesario, tendrá abiertas las puertas de la 'tricolor'.

Publicidad

Sumado a eso, el argentino complementó y enfatizó en que llamó a los que considera están al nivel de vestirse con la camisa de la Selección Colombia; no obstante, pese a quedarse fuera de esta nueva convocatoria, Jhon Jáder es el futuro futbolístico en la delantera de nuestro país.

"Trajimos a los muchachos que están compitiendo más; Durán está dentro de los convocados en su equipo siempre y en el espectro, pero no está en su mejor momento y con los cambios de club y las lesiones. Pero es un jugador que tiene futuro", dijo Néstor Lorenzo.



¿Ya hay equipo definido para el Mundial 2026?

Referente a los varios futbolistas que no estuvieron presente en esta convocatoria, no solamente Jhon Durán; Lorenzo dejó importante mensaje, enfatizando en que todavía nadie tiene el cupo asegurado para la Copa del Mundo que se realizará el próximo año entre Estados Unidos, Canadá y México.

Publicidad

"La posibilidad de jugar y de competir siempre nos hace ver el espectro de algunos futbolistas que han tenido menos minutos en las Eliminatorias, entonces siempre es bueno. Pero de ninguna manera se va cerrando el grupo o hay opciones definitivas porque para el Mundial, falta mucho y hay jugadores que no están en esta convocatoria y que son parte del proceso y tienen mucha chance como cualquiera. La idea en estos amistosos es afianzarnos en el juego y darle minutos a los que no han tenido tantos", concluyó el entrenador argentino.

