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Gol Caracol  / "Tengo un sueño, que la final del Mundial 2026 sea entre dos equipos suramericanos"

"Tengo un sueño, que la final del Mundial 2026 sea entre dos equipos suramericanos"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló sobre lo que será el Mundial 2026 y dejó en claro cuál es su deseo para la gran final. ¿Se hará realidad?

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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AFP

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