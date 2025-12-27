Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Posible rival de Selección Colombia en Mundial 2026, empató y muestra poder en Copa Africana

Posible rival de Selección Colombia en Mundial 2026, empató y muestra poder en Copa Africana

Este sábado, la República del Congo, integrante del repechaje que dará el último rival de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, igualó con el poderoso equipo de Sadio Mané, que marcó gol.

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
Senegal vs República del Congo
Senegal vs República del Congo, posible rival de Colombia - Foto:
Getty Images

