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Gol Caracol  / Kylian Mbappé llega fino contra Selección Colombia; "mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100"

Kylian Mbappé llega fino contra Selección Colombia; "mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100"

El astro del Real Madrid y de Francia, Kylian Mbappé, se refirió a su recuperación por molestias en una de sus rodillas, y está listo para los partidos preparatoriso y el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia
Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia
Foto: AFP

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