Andrés Gómez llega a Selección Colombia como el que "jugó todos los partidos con Vasco da Gama"

Andrés Gómez goza de una destacada actualidad en el Vasco da Gama, lo que lo llevó a seguir recibiendo los llamados del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, algo que también viene siendo relevante en Brasil y así lo dejaron saber en las últimas horas.

El medio 'Globo Esporte' se refirió especialmente a la ausencia obligada del joven atacante cuando regrese de estar con la 'tricolor', todo por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, en el vecino país detallan que será una baja sensible, ya que es el único que ha disputado todos los compromisos en lo que va del año.

"Vasco no contará con un jugador clave tras el parón internacional de la FIFA. Andrés Gómez recibió su tercera tarjeta amarilla contra Gremio y no estará disponible por primera vez en la temporada para el partido contra Coritiba en Couto Pereira, programado para el 1 de abril, correspondiente al Brasileirao", informaron en el citado diario.

Y de paso, destacaron que la noticia se da porque el colombiano ex Millonarios "es el único jugador que disputó todos los partidos en 2026. Jugó en los 17 encuentros del equipo este año, siendo titular en 16 de ellos. Hasta el momento, suma un gol y tres asistencias".



Andrés Gómez, futbolista colombiano en Vasco da Gama Getty Images

Publicidad

De hecho, en Brasil están pendiente en caso de que Néstor Lorenzo lo ponga en los encuentros frente a Croacia y Francia, este jueves 26 y domingo 29 de marzo, respectivamente, ya que "el delantero es una de las figuras más destacadas del equipo esta temporada, pero ya existía preocupación interna por su racha ininterrumpida de partidos, que suma 1501 minutos en cancha este año. Además, el jugador no tendrá mucho descanso durante este parón internacional de la FIFA, ya que ha sido convocado para los amistosos".

Le ponen el ojo, además, a que para Andrés Gómez "esta es la segunda vez consecutiva que es incluido en la lista de convocados por el seleccionador Néstor Lorenzo para la selección colombiana. El jugador del Vasco da Gama no participó en la última fecha FIFA, pero, gracias a sus recientes buenas actuaciones, ha sido convocado nuevamente y se espera que sea utilizado y puesto a prueba en esta nueva etapa", destacando que su buen presente lo ha llevado a estar en el radar de la 'tricolor'.