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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Andrés Gómez llega a Selección Colombia como el que "jugó todos los partidos con Vasco da Gama"

Andrés Gómez llega a Selección Colombia como el que "jugó todos los partidos con Vasco da Gama"

El habilidoso futbolista del Vasco da Gama fue convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra Croacia y Francia y llega con rodaje y siendo una de las figuras en Brasil.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Carlos Andrés Gómez Vasco da Gama
Carlos Andrés Gómez, jugador colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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