¿Qué hay de Freddy 'Totono' Grisales, que celebró un gol de Copa América 2001 con casco de policía?

Cada vez que se juega una Copa América, de inmediato vienen a la memoria y vuelven a salir a la luz pública los jugadores que con la Selección Colombia lograron el título en 2001, bajo la dirección técnica de Francisco Maturana. También aparecen recuerdos de hechos memorables y hasta curiosos en ese camino a la coronación.

Uno de ellos se presentó el 11 de julio, en la victoria 2-0 sobre Venezuela, y uno de los autores de gol fue el volante Freddy 'Totono' Grisales, quien dejó para la posteridad su celebración quitándole el casco a un policía que se encontraba en la pista atlética del estadio Metropolitano.

Ahora, 23 años después, al buen 'Totono', de paso por clubes de nuestro país, Argentina y Ecuador, lo ubicamos en la ciudad de Bello, en Antioquia, para hablar de su presente, de sus labores al día de hoy, del famoso caso y hasta de las expectativas que se han generado con la Selección de Néstor Lorenzo.

¿Qué pasó con 'Totono' Grisales?

"Ahí vamos bien, ahí vamos mejorando, tengo por ahí un club y ahí vamos dándole, enseñándoles a los jóvenes, vuelvo y le digo, cosas importantes y bonitas a esta nueva generación. Esperemos que el día de mañana estos jóvenes tengan el sentimiento, la ilusión de ser como nosotros. Funcionamos aquí en el municipio de Bello, en la cancha de la 55, en el puente".

La celebración con el casco del policía

"En ese tiempo se estaba con un país muy complicado, había muchas masacres, había muchas cosas. Después del gol, usted sabe que (los policías) son personas también, son seres humanos que les toca muy duro y me salió, me salió para hacer un homenaje. Una fechoría (risas), un homenaje y se me dio".

¿Qué pasó con el casco de la celebración de 'Totono' Grisales?

"Yo tengo el casco. Guardé todo lo de la Copa América. Guardé fotos, guardé recuerdos que me dieron y bonito, bonitos todos los recuerdos. Me siento contento porque hice eso (la celebración con el casco), me salió y lo hice. Todo eso que tengo no se puede sacar. En ese tiempo se dejan cosas importantes, amigos y legados".

Freddy Grisales - Selección Colombia. MAURICIO LIMA/AFP

