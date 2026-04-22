Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué jugadores de la Selección Colombia salieron en el álbum de Panini?

¿Qué jugadores de la Selección Colombia salieron en el álbum de Panini?

A 50 días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá existen expectativas por conocer el listado final que Néstor Lorenzo dará del seleccionado colombiano.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz festejando el gol junto a James Rodríguez, en duelo contra Bolivia.
Luis Díaz festejando el gol junto a James Rodríguez, en duelo contra Bolivia.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad