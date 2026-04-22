¿Qué jugadores de la Selección Colombia salieron en el álbum de Panini?

La Selección Colombia siempre concita la atención de los medios de comunicación y también de los aficionados de nuestro país, más cuando faltan 50 días para el arranque oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado colombiano se encuentra ubicado en el grupo K de la competición orbital y tendrá que enfrentar a Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Ante tal reto, existe la expectativa del listado final de convocados para la cita orbital.

Y una de las tradiciones entre los futboleros es llenar el famoso Álbum de Panini, que fue lanzado oficialmente y que ya despertó la curiosidad debido a los 20 futbolistas que se encuentran asignados en las dos páginas correspondientes.

Acá los jugadores de Colombia en dicho álbum:

Camilo Vargas

David Ospina

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Daniel Muñoz

Johan Mojica

Jhon Lucumí

Santiago Arias

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Jhon Arias

Jhon Córdoba

Luis Suárez

Luis Díaz



Estos futbolistas, dentro de los que se destacan figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Jhomn Arias y Luis Javier Suárez, entre otros, han sido la base de las convoctorias de Néstor Lorenzo y en las redes sociales se han presentado comentarios de parte de los hinchas. Hay que recordar que el listado para el Mundial será de 26 hombres.

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Un tema trascendental ahí tiene que ver con que según lo estipulado por la FIFA, los seleccionadores nacionales deberán pasar el 11 de mayo próximo el listado previo al Mundial con 35 a 55 jugadores y el 30 de mayo y 1 de junio tendrán que dar a conocer su nómina final.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre los rivales en el Mundial 2026?

"En Uzbekistán tienen un par de jugadores en Europa, cuentan con DT italiano como Cannavaro, pero nadie es fácil, ellos van con su ilusión, mirá que me tocó perder con Camerún (en Italia 90), Argentina perdió con Arabia en Catar 2022 y hay cosas que no quieres que te pasen nunca más. Y creo que Portugal es uno de los candidatos en el Mundial 2026, tiene un buen ranking Fifa, lo de Cristiano Ronaldo que es el refernte histórico por todo lo que significa, pero además tiene otros grandes jugadores, de élite. Y ya, vamos a ver. Estamos ansiosos de hacerlo de la mejor manera en ese partido", dijo Néstor Lorenzo en el programa 'Charlas de Vestuario', de Ditu.

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