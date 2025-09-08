Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué necesita Venezuela contra Colombia para asegurar repechaje al Mundial 2026?

¿Qué necesita Venezuela contra Colombia para asegurar repechaje al Mundial 2026?

Este martes 9 de septiembre se jugará un juego clave para Venezuela pensando en estar en el Mundial del próximo año. Al frente tendrá a la Selección Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:23 p. m.
Comparta en:
Selección Venezuela
Selección Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto:
AFP