"Enfrentar a Luis Díaz no se ve todos los días"; defensa de Venezuela palpita partido con Colombia

Venezuela se juega la opción del repechaje mundialista frente a la Selección Colombia este martes 9 de septiembre. En la 'Vinotinto' reconocen que no será nada fácil frente a la 'tricolor', combinado que tiene a grandes figuras en sus filas como es el caso de Luis Díaz. El guajiro brilla tanto en la 'amarilla' como en Bayern Múnich; por ello, desde el cuadro venezolano saben que no le deben dar ninguna tregua, algún espacio porque puede liquidarlos en cualquier momento.

Antes de que ruede el balón en el Estadio Monumental de Maturín, uno de los citados por Fernando Batista para la confrontación frente a la 'amarilla', habló en exclusivo con Gol Caracol.com sobre Díaz Marulanda y si hay un plan específico para frenar sus cualidades dentro del terreno de juego. El deportista de Venezuela que entregó su opinión sobre el exLiverpool fue Carlos Vivas, quien en la actualidad hace parte de las filas de La Equidad.

El defensor central, de 23 años años, y quien ha sido habitual en las últimas convocatorias de su combinado, reconoció que 'Lucho' es un futbolista de talla mundial y que será difícil de marcarlo, pero que están preparados para el reto.

Luis Díaz, celebrando su gol frente a Argentina Foto: AFP

"Es un jugadorazo, un jugador muy importante, que hoy en día está haciendo las cosas muy bien. Se ve lo que hace en el Bayern, de verdad que es impresionante. Trabajamos para eso, para prepararnos, para enfocarnos en esos rivales que tenemos. Si me toca marcarlo en el partido, estaré preparado mentalmente. Sabemos que es difícil, es complicado, un jugador rapidísimo", precisó de entrada el joven zaguero.

Publicidad

A continuación, Vivas González complementó que jugar contra un futbolista como Luis Díaz no se ve "todos los días". No obstante, avisó que la 'Vinotinto' está lista para marcarlo y escalonarlo no sólo al de Barrancas, sino a los otros 'cracks' de la Selección Colombia.

"Aprovechar el momento, aprovechar la oportunidad. No son oportunidades que se ven todos los días, y estoy trabajando para eso y mis compañeros también y estamos preparados para enfrentar a cualquiera", precisó.

Publicidad

Sobre si en la Selección de Venezuela hay algún plan para frenar a Luis Díaz, el central de La Equidad y de la 'Vinotinto' complementó que "ver cómo vamos a pararnos, el sistema. Casi siempre a los extremos les toca a los laterales, pero nosotros siempre como centrales haciendo el respaldo. Trabajarlo obviamente sabiendo lo que son, el jugador qué es y lo importante que es para la Selección Colombia, porque sabemos que es una de las piezas fundamentales de ellos, tratar de pararlo y controlarlo".

Y agregó: "Creo que es dependiendo de lo que quiera el técnico, si puede haber un plan especial o tener cuidado más con ese jugador porque sabemos lo que puede hacer en una individualidad".

El defensor del combinado venezolano también tuvo palabras para otra figura de la Selección Colombia: James Rodríguez.

James Rodríguez abrió la cuenta de la Selección Colombia contra Bolivia. AFP

"Creo que sabemos lo que es James en el fútbol, lo que ha hecho aquí en Colombia y obviamente es difícil enfrentarlo como 'Lucho' (Luis Díaz). Nosotros trabajaremos a lo que hacemos nosotros, al trabajo de nosotros, en las capacidades de nosotros; tenemos grandes jugadores también para pararlo. La táctica ya está, son partidos distintos y nosotros lo vamos a jugar como se deben jugar, con todo y sin regalar nada", concluyó Carlos Vivas en charla con este portal.