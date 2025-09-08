Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Enfrentar a Luis Díaz no se ve todos los días"; defensa de Venezuela palpita partido con Colombia
Exclusivo

"Enfrentar a Luis Díaz no se ve todos los días"; defensa de Venezuela palpita partido con Colombia

Antes de que ruede el balón en el Monumental de Maturín, uno de los citados en Venezuela habló en exclusivo con Gol Caracol.com sobre Luis Díaz y si hay un plan para marcarlo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:54 p. m.
Luis Díaz, jugador de Selección Colombia.
Luis Díaz, jugador de Selección Colombia.
AFP.