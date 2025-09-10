¿Qué pasará con Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Presidente de la FCF habló del contrato

La Selección Colombia cumplió con el objetivo de ir al Mundial 2026 y aunque el camino en las Eliminatorias Sudamericanas estuvo lleno de tropiezos para el equipo 'tricolor', el técnico Néstor Lorenzo y sus dirigidos lograron el pasado jueves en Barranquilla, el cupo al certamen orbital, tras vencer 3-0 a Bolivia.

Y tras el abultado 6-3 contra Venezuela, en la noche de martes en Maturín, el DT argentino y sus muchachos dejaron buenas sensaciones de cara a lo que será la participación en el torneo del próximo año. Pero hay muchas preguntas sobre el futuro del estratega, algo de lo que quiso hablar en las últimas horas Ramón Jesurún.



¿Qué pasará con Néstor Lorenzo y su futuro en Selección Colombia?

En una entrevista con 'Caracol Ahora' el presidente de la FCF, Ramón Jesurún respondió a la pregunta de si el técnico ya renovó contrato para seguir más tiempo en la 'tricolor', "la verdad no, ojalá lo renovara. Él tiene contrato hasta el Mundial de fútbol y si él quiere que estudiemos su renovación estoy listo", informó de entrada el directivo, quien de igual manera señaló que si Lorenzo lo desea "nuestro Comité Ejecutivo lo avalaría, pero digamos que tanto ellos como la empresa, porque somos uno, se aprovecha cuando se terminen los ciclos y este es uno que se terminará cuando culmine el próximo Mundial".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Pero el dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol hizo un llamado a la calma, de vivir primero las próximos compromisos y saber cómo se siente Néstor Lorenzo cuando finalice el certamen orbital de 2026: "Ya miraremos en su debido momento qué piensa él también, pero no hay ninguna duda que estamos en mano de un excelente director técnico".

Por otra parte, en la misma entrevista le consultaron a a Ramón Jesurún sobre las críticas, señalamientos y dudas que recibe el entrenador argentino, a pesar de clasificar a la Selección Colombia al Mundial y terminar en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas (28 puntos).

Publicidad

"Más que injusto, no entiendo. No entiendo una persona que tiene un récord de treinta y tantos partidos con la Selección, nos llevó a una final de la Copa América. ¿Hay alguna duda?, yo no la veo, ni nunca la tuve cuando se perdieron los partidos, que tuvimos un pequeño bache", declaró el presidente de la FCF, quien para terminar, mostró su apoyo y habló de la labor diaria de Néstor Lorenzo y sus ayudantes del cuerpo técnico, "si alguien es testigo del trabajo y de la capacidad del profesor Lorenzo somos nosotros; el papel nunca estuvo en juego. Se demostró ante todo el país que estamos en manos de un excelente director técnico".