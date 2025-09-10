Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez recibió un reconocimiento de la Conmebol tras el cierre de la Eliminatoria

James Rodríguez recibió un reconocimiento de la Conmebol tras el cierre de la Eliminatoria

El jugador '10' de la Selección Colombia tuvo en destacado cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, aportando un gol y dos asistencias frente a Bolivia y Venezuela.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 04:58 p. m.
Luis Díaz junto a James Rodríguez en medio del partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias.
AFP