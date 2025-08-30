¿Quién es Álvaro Angulo, nuevo convocado de la Selección Colombia para Eliminatorias?

Con la reciente lesión de Deiver Machado, la Selección Colombia hizo el anuncio de la convocatoria de Álvaro Angulo, quien tendrá que unirse al cuadro ‘tricolor’ en las próximas horas, pensando en lo que será la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia y Venezuela.

No obstante, el nombre del lateral de 28 años genera dudas y hasta escepticismo por su poco reconocimiento e historia en la ‘tricolor’. Justo por eso, en Gol Caracol contamos la historia del ‘cafetero’, quien fue bicampeón con Atlético Nacional y, después de ‘romperla’ con Independiente de Argentina, ahora goza de gran presente en Pumas de México.

¿Quién es Álvaro Angulo?

Álvaro es un futbolista colombiano, que nació el 6 de marzo de 1997 en Tumaco, Nariño. Y justamente fue allí, en su ciudad natal, donde empezó a dar sus primeros pinos en el fútbol profesional.

Con las categorías inferiores del Deportivo Pasto, Angulo inició su carrera, hasta debutar oficialmente en el estadio Departamental Libertad un 18 de febrero de 2015, por Liga, contra el Unión Magdalena.

Álvaro Angulo en un Nacional vs Chicó - Foto: Colprensa

Sus importantes y destacadas actuaciones lo llevaron a tener regularidad y empezar a sumar varios minutos como futbolista profesional, hasta dar el salto a Águilas Doradas, donde verdaderamente se dio a conocer en el balompié de nuestro país; su llegada a Antioquia se dio en 2017.

Tras varios años al más alto nivel, Angulo llamó la atención de Atlético Nacional, club que lo fichó en 2022 y donde se convirtió en titular. Lamentablemente una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco medial lo alejó de las canchas por más de un año.

No obstante, en su regreso, Álvaro se adueñó del carril izquierdo ‘verdolaga’; tanto, que fue figura en el título de Liga y Copa en 2024, donde los verdes se hicieron con todos los trofeos del fútbol colombiano.

Álvaro Angulo con Independiente de Avellaneda AFP

Evidentemente, esto llamó la atención del exterior, a donde dio el salto, fichando en este inicio de año a Independiente de Avellaneda. Allí le marcó a Boca Juniors y Racing en el clásico de la ciudad; se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de Argentina, pero, debido a una falta de pagos y demás incumplimientos de la dirigencia, tomó la decisión de salir para mitad de año a Pumas de México, donde actualmente milita.