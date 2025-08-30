Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, de celebración justo antes de unirse a la Selección Colombia

James Rodríguez, de celebración justo antes de unirse a la Selección Colombia

Luego de confirmarse que estará contra Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, James Rodríguez recibió una buena noticia por parte del Club León.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, juega con Club León en la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano, juega con Club León en la Liga MX
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 05:07 p. m.