James Rodríguez, de celebración justo antes de unirse a la Selección Colombia

James Rodríguez tiene un motivo más para llegar feliz a la convocatoria de la Selección Colombia. Este sábado 30 de agosto, el director técnico, Eduardo Berizzo, confió en el mediocampista y se confirmó su regreso a la titular del Club León. Recordemos que ya había completado tres partidos sin estar desde el arranque por la Liga MX.

La última vez que el mediocampista apareció en el once inicial fue el pasado 26 de julio, cuando su equipo perdió 4-1 contra Cruz Azul. En aquel entonces, disputó los 90 minutos. Posteriormente, sufrió una molestia física que lo marginó de las canchas en dos compromisos: fue frente a Monterrey (11 de agosto) y Necaxa (15 de agosto).

Su regreso fue el pasado 22 de agosto, en el empate 1-1 con Pachuca. Sin embargo, no fue titular, sino que inició en el banco de suplentes. Eso sí, no se quedó con las ganas de jugar, pues ingresó al minuto 62, por Ismael Díaz. No tuvo mucha participación, salvo un centro que por poco termina en gol, pero significó su vuelta al ruedo.

Así las cosas, este sábado, cuando el Club León reciba a Querétaro, por la fecha 7 de la Liga MX, James Rodríguez portará la cinta de capitán y estará desde el 'vamos'. Esta noticia es más que positiva y alentadora, teniendo en cuenta que llegará con minutos a la convocatoria de Selección Colombia para los duelos con Bolivia y Venezuela.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un calentamiento previo a un partido de Liga MX AFP

Publicidad

Justamente, el pasado viernes 29 de agosto, el entrenador, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de jugadores y el '10' está en ella. Razón por la que está de celebración por partida doble: regresa a la titular de su equipo y fue incluido en la 'tricolor' para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.



Alineación titular del Club León vs. Querétaro, por la Liga MX

🗣️ ¡LEEEEEEEEEEÓOOOOOOOOON! 🦁



Este es nuestro equipo, este es nuestra alineación inicial.



Regístrate en @calientesports y recibe $1,000 de regalo para apostarle con todo al esmeralda 💚.



📲 https://t.co/dbNcCZA2dT #MásAcciónMásDiversión 🔥 pic.twitter.com/XLWH4Pi9F4 — Club León (@clubleonfc) August 30, 2025