James Rodríguez, respaldado por su hermana, tras lo ocurrido con Antonella Petro; "qué tristeza"

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, le escribió un mensaje a Antonella Petro, hija menor del presidente, Gustavo Petro, tras la polémica causada porque supuestamente ignoró una solicitud para tomarse una fotografía durante el acto de despedida del equipo antes del Mundial 2026.

"Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime ¿dónde te la hago llegar?", dijo Rodríguez en un mensaje que compartió la joven de 17 años, quien se declaró "la fan número uno de 'la tricolor'" y relató que el volante ha sido uno de sus principales referentes deportivos desde la infancia.

"Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por la Selección en el Mundial. Nos vemos pronto", añadió el jugador.

Este mensaje surge en respuesta a un video publicado por la hija del mandatario en el que aseguró que uno de sus mayores deseos era tomarse una fotografía con Rodríguez Rubio y explicó que aunque no pudo, se sintió emocionada al verlo y mantiene intacta su admiración por el jugador.



"El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial de 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré", expresó Antonella, quien además recordó que incluso le escribía cartas al futbolista y trataba de imitar algunas de sus celebraciones.

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El volante cerró el mensaje para Antonella diciendo: "La próxima me hablas más fuerte, abrazo", haciendo referencia a que no escuchó el pedido de la joven durante el acto protocolario.

James Rodríguez, capitán y mediocampista de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026 AFP

La polémica surgió el jueves durante un acto liderado por el presidente Petro para entregar el pabellón nacional al equipo colombiano antes de su viaje a Estados Unidos.

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En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Antonella acercarse a Rodríguez aparentemente para pedirle una fotografía y un autógrafo, mientras el futbolista continúa saludando a otras personas presentes en la tarima.

El episodio provocó reacciones en redes sociales y motivó críticas de cientos de internautas quienes consideraron que la muchacha había sufrido un desaire del capitán de la selección.

Sobre la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol manifestó su respaldo a los integrantes de la Selección y rechazó "cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación" contra los jugadores, al tiempo que pidió a los aficionados mantener el apoyo al equipo en el Mundial.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026 AFP

Mensaje de Juana Valentina, hermana de James Rodríguez

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"Tenemos que hablar, pero antes de eso por favor quiero que sepas que esta es mi opinión personal, este vídeo no tiene nada que ver con las opiniones que puedan tener miembros de mi familia ni personas que están en mi entorno.

Ahora sí, continuemos, siento que en Colombia se está llegando a un límite que, aparte de peligroso, es insostenible, no porque existan personas de derecha, de izquierda o de centro, finalmente estamos en un país democrático y eso siempre va a pasar, sino porque estamos perdiendo la capacidad de convivir con personas que tienen ideas distintas a nosotros o que piensan distinto a nosotros.

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Todo se vuelve una guerra, un ataque, todo es odio, sacar las cosas de contexto, la música, el k-pop, los artistas, los influencers, la ropa y ahora hasta el deporte. Y perdón pero hay cosas que como colombianos deberían unirnos más, en vez de dividirnos más de lo que ya estamos, y es que estas cosas mencionadas anteriormente, como incluso la Selección Colombia, no se deben a ningún partido político y tampoco responden a ninguna ideología política. El k-pop es de todos los fans, los influencers se deben a sus comunidades y la Selección Colombia es de los millones de colombianos.

Qué tristeza ver cómo actos simbólicos, que podrían ser motivo de unión en el país, terminan como siempre en una pelea política eterna y es que ya vieron que todos los titulares del país son "ignoraron al presidente", "es que fue un acto político", dicen otras personas, cuando en realidad yo siento que es que todo el mundo está obsesionado con acomodar las cosas a la narrativa que les conviene.

A veces, una persona simplemente puede estar distraída, a veces una cámara solamente capta un segundo de muchas cosas que pasaron alrededor y ese clip se saca por completo de contexto, a veces no todo tiene una intención oculta detrás.

Y ahora, quiero decir algo desde un lugar muy personal, muchos de nosotros llevamos años teniendo que quedarnos callados simplemente para evitarnos burlas, ataques, insultos, simplemente por pensar distinto. Hemos tenido que ver cómo nos tratan por muchos años de brutos, ignorantes, vendidos, malas personas, a nosotros o a personas que realmente queremos y apreciamos, simplemente por tener ideas distintas.

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Eso está realmente mal porque nadie debería tener miedo de expresar lo que siente o piensa, menos cuando estamos en una democracia. Acá en redes sociales, honestamente, hay que bajarle un cambio porque se están cruzando límites que no deberían cruzarse, insultar, atacar, cancelar y deshumanizar a cualquier persona que no piense igual o peor aún, que no vote igual. Y eso, mi querido amigo y amiga, no es democracia, eso es intolerancia disfrazada de superioridad moral, recuerda que podemos ser amigos y no necesariamente tener que pensar igual".