¿Quién reemplazará a James Rodríguez en Selección Colombia si este no se recupera?

James Rodríguez es baja en el Club León de México, elenco con el que no juega desde el pasado 5 de agosto, motivo por el que las dudas sobre su presencia en la Selección Colombia se incrementan cada vez más.

Su técnico en el equipo ‘azteca’ se ha limitado a decir que el zurdo sufre un dolor del que no se ha podido recuperar, pero no ha dado más detalles, lo que hace pensar que no se trata de una simple molestia si se tiene en cuenta su largo periodo de inactividad.

La preocupación pasa porque el combinado nacional enfrentará a Bolivia en Barranquilla el próximo viernes 5 de septiembre y luego visitará a Venezuela, el martes 9 del mismo mes, en el cierre de la Eliminatoria sudamericana, encuentros en los que el objetivo es clasificar al Mundial de 2026.

En consecuencia, no se sabe cuándo regresará James a las canchas ni en qué condición lo hará. De hecho, no hay certeza sobre si se recuperará a tiempo para estar con la Selección debido a que León aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la condición actual del futbolista.

En ese sentido, surge la inquietud sobre quién ocuparía su lugar con la camiseta de la escuadra ‘cafetera’ en caso de que no esté, frente a lo cual ya habría una respuesta sobre la mesa.



¿Quién sería el reemplazo de James Rodríguez en la Selección Colombia?

De acuerdo con análisis hecho en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, el llamado a comandar los hilos del equipo nacional en la mitad del campo es el antioqueño Juan Fernando Quintero, actual creativo de River Plate del Argentina.

En ese sentido, el comentarista Ricardo Orrego apuntó que “hay que tener a Quintero en el radar frente a la lesión de James”.

A ello, Juan Pablo Hernández, reportero permanente de la Selección para Gol Caracol, agregó que se acortan los tiempos y que es necesario el plan B así Rodríguez sea convocado porque “llegaría con competencia cero y sin tiempo para recuperarlo”.

Bajo esa luz, el periodista argentino Juan José Buscalia también fue partidario de tener en cuenta al popular ‘Quinterito’, incluso con James: “¿Teniendo en cuenta que el rival es Bolivia, no hay lugar para los 2, suponiendo que James se ponga bien? Yo recuerdo a ‘Juanfer’ diciendo que no hay competencia entre ambos y preguntando por qué no podían jugar juntos en un llamado desesperado para Néstor Lorenzo”.

Por último, el exentrenador Javier Castell recordó que la opción de Quintero no es descabellada porque “en el pasado James ya le dio el lugar de 10 a ‘Quinterito’”.

Resta esperar si hay un informe oficial sobre Rodríguez para tener claridad sobre si podrá tener presencia en la Selección o si se deberá alistar su reemplazante.