¿Quién reemplazará a James Rodríguez en Selección Colombia si este no se recupera?

El volante cucuteño está lesionado y cumple 3 semanas sin competencia en su equipo, por lo que hay alarmas encendidas de cara a los próximos partidos del combinado patrio.