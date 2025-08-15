Selección Colombia, atenta por lesión de James Rodríguez en León; “no se recuperó”

James Rodríguez se encuentra lesionado y no está disposición del Club León de México, según lo confirmó el argentino Eduardo Berizzo, entrenador del plantel.

El timonel señaló que el ‘cafetero’ no ha podido superar una dolencia de la que no entregó detalles y que por ello estuvo afuera de la contienda en la que el elenco ‘esmeralda’ cayó 1-3 de local frente al Monterrey por la cuarta fecha de la Liga MX de México, el pasado lunes 11 de agosto.

Sin embargo, las alarmas se encendieron aún más cuando se supo que tampoco iba a estar disponible para la contienda del viernes 15 de agosto contra el Necaxa, por la quinta jornada del mismo certamen, pues esto da cuenta de la gravedad de la afectación al acumular varios días apartado de la actividad física.

De hecho, su última presentación fue el martes 5 de agosto, en la derrota 1-0 contra Columbus Crew de Estados Unidos en cumplimiento de la Leagues Cup, lo que le da un acumulado de 3 semanas sin competir.

Es por ello que crecen las incógnitas sobre si podrá estar disponible para integrar la Selección Colombia para los últimos 2 encuentros de la Eliminatoria sudamericana, contra Bolivia, de local en Barranquilla el viernes 4 de septiembre, y de visitante frente a Venezuela el martes 9 del mismo mes, encuentros en los que los ‘cafeteros’ buscarán clasificar al Mundial de 2026.



“James no se recuperó”; alerta en Selección Colombia

Las incógnitas sobre el verdadero estado del mediocampista de 34 años de edad surgen a raíz de las declaraciones del director técnico del Club León, que manifestó que al zurdo lo afecta un dolor que no lo deja jugar.

"James tenía una dolencia, no se recuperó, se sentía incómodo y no pudo comenzar el partido", dijo después de la caída ante Monterrey del 11 de agosto.

No obstante, al no aparecer en convocatoria para visitar al Necaxa todo hace pensar que su lesión no se trataría de un simple dolor.

Resta esperar si hay un reporte oficial que dé claridad sobre lo que le está ocurriendo al creativo, que tampoco se ha reportado para avisar de su condición.