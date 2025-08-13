Juan Fernando Quintero, de ser titular en América a pelearse un lugar en River Plate

La edición de la Copa Libertadores 2025 está en la etapa de los octavos de final y uno de los clubes en contienda es River Plate, que tiene en sus filas a jugadores colombianos. Entre los 'cafeteros' del plantel que dirige Marcelo Gallardo se encuentra Juan Fernando Quintero, quien quiere volver a figurar en el balompié argentino y también en el certamen continental.

Desde su retorno a River el talentoso volante antioqueño ha sumado pocos minutos entrando desde el banco de suplentes, en comparación con América de Cali donde era habitual titular.

Antes de que ruede el balón para enfrentar a Libertad en el campeonato de la Conmebol, desde el país del tango notificaron novedades de Quintero Paniagua; todo tiene que ver con su incursión o no en el once inicialista para medir fuerzas frente a la escuadra paraguaya. Y es que recordemos que el exPorto y Junior de Barranquilla arribó para ser ese jugador que le diera un toque de magia al mediocampo del elenco de Núñez.

Juan Fernando Quintero en su debut con River Plate. AFP

En ese orden de ideas, en la prensa deportiva de Argentina resaltan algunas dudas que podría tener el 'Muñeco' Gallardo para el compromiso de este jueves 14 de agosto en la Libertadores. En la posición que milita 'Juanfer' el 'fijo' es Santiago Lencina; sin embargo, hay incertidumbre si va a estar desde el 'vamos' y allí es donde resalta el nombre del centrocampista antioqueño.

"La incertidumbre está sembrada respecto a la continuidad entre los titulares de Santiago Lencina. El pibe, a la par del equipo, fue de mayor a menor en estas cuatro fechas (más el partido de Copa Argentina), y existe la chance de que sea reemplazado en Paraguay", precisó 'TyC Sports'.

Y agregaron: "Si el zurdo deja su lugar, hay dos alternativas. La primera es que entre Juan Fernando Quintero para sumar profundidad y elaboración en ataque; la segunda, es que sea Giuliano Galoppo quien ocupe su lugar, en cuyo caso se apostará a mayor equilibrio y lucha en la mitad de la cancha".

Lo cierto es que sólo queda esperar a que el balón ruede en el Estadio La Huerta, en la ciudad de Asunción, para ver si el también deportista de la Selección Colombia le gana el pulso a sus competidores para este importante duelo continental. El juego de ida de los octavos es a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.



La lista de convocados de River Plate:

Además de Juan Fernando Quintero, los otros 'cafeteros' Miguel Borja y Kevin Castaño fueron citados entre los convocados.