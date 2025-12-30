RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial 2026, mete miedo; golazo en Copa Africana

Este martes, en la Copa Africana de Naciones 2025, RD Congo se puso ventaja contra Botsuana con un gran gol, tras una jugada en conjunto y asistencia de taco.

A los 31 minutos, Gaël Kakuta recibió una pelota dentro del área y se lució con un taquito, sirviendole la pelota a Nathanaël Mbuku, que no perdonó de cara al arco.

Cabe recordar, que, Congo puede ser rival de la Selección Colombia en el Mundial 2025, aunque primero deberá ganarse el cupo en un repechaje contra Jamaica y Nueva Caledonia.

Vea el gol de RD Congo vs. Botsuana en Copa Africana de Naciones 2025

