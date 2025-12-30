Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial 2026, mete miedo; golazo en Copa Africana

RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial 2026, mete miedo; golazo en Copa Africana

En la tercera fecha de la fase de grupos, en la Copa Africana de Naciones 2025, RD Congo abrió la cuenta contra Botsuana con un tanto que tuvo asistencia de taco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de dic, 2025
RD Congo celebrando el primer gol contra Botsuana.
afp.

