Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Daniel Muñoz, con el corazón en la mano; "esto nos duele como un berraco, por no seguir en la pelea"

Daniel Muñoz, con el corazón en la mano; "esto nos duele como un berraco, por no seguir en la pelea"

Daniel Muñoz fue uno de los jugadores de la Selección Colombia que apareció en redes tras la eliminación del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz, tras eliminación en la Copa del Mundo 2026, con Colombia.
Daniel Muñoz, tras eliminación en la Copa del Mundo 2026, con Colombia.
Foto: AFP.

Siguen pasando las horas y poco a poco los jugadores de la Selección Colombia dejan mensajes en sus redes con respecto a sus sensaciones después de la eliminación del Mundial 2026, tras la derrota 4 a 3 en la definición por penaltis frente a Suiza, en Vancouver. Ahí terminó el sueño en el certamen organizado por la FIFA.

Y en ese aspecto, el que apareció con un mensaje en su cuenta de Instagram fue Daniel Muñoz, quien anotó dos goles en la fase de grupos y que tuvo la confianza del entrenador Néstor Lorenzo.

Franco Armani está a mínimos detalles de ser nuevo arquero de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

Conmovedor mensaje de adiós de River Plate para Franco Armani; mientras que en Nacional lo esperan

España en el Mundial 2026
Gol Caracol

La Selección de España, a semifinales del Mundial 2026; le ganó en el último minuto 2-1 a Bélgica

El antioqueño expresó su dolor y hasta impotencia por esa salida en la fase de octavos de final, agradeció el apoyo brindado por los aficionados en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá y también de los que a la distancia estuvieron pendientes de los partidos del Mundial.

“Difícil de asimilar lo que pudo ser y no fue, pero CADA UNO DE NOSOTROS estamos tranquilos por que lo dimos todo porque no nos ahorramos nada, porque esta familia cayó infinidad de veces y nos levantamos aún más fuertes; y si me preguntan ¿qué pasó? o decimos: otra vez pasó lo mismo de siempre, muy bien, pero al final nada de nada; les quiero decir una cosa y es que esto nos duele como un berraco y más no poder seguir en la pelea, apagarse el sueño de todo un país y de nuevo quedarnos con las manos vacías es desgarrador”, indicó de entrada el lateral del Crystal Palace, quien se sinceró a través de su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, Muñoz enfatizó en el hecho de que hay que pasar la página y volverlo a intentar cada que se pueda; esto, agradeciendo el apoyo a todos los aficionados colombianos, que se hicieron sentir en este certamen, tanto en México, como en Canadá y Estados Unidos: “Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero de seguro como siempre lo hemos hecho una y mil veces las que sean necesarias nos volveremos a levantar y volveremos a pelear por esta camiseta y por todos ustedes”.

Publicidad

“De verdad fue increíble ese apoyo, sentir esa energía, ver como llenamos cada estadio, como llenamos cada ciudad donde estuvimos y prácticamente fuimos locales en tres países diferentes nada fue más gratificante que sentir ese apoyo y vibrar JUNTOS en este sueño. COLOMBIA, les prometo que volveremos a defender nuestra bandera 🇨🇴 con todas nuestras fuerzas una y otra vez, las veces que sean necesarias”, agregó Daniel Muñoz en su emotiva publicación.

La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026.
La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

“Este es el sueño de cualquier jugador de fútbol y lo que más me llena es que esta familia glorifico y honro el nombre de Dios y eso es más que ganancia, Dios los bendiga y recuerden que toda la gloria y honra es para él”, concluyó el lateral colombiano.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Daniel Muñoz

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad