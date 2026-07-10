Daniel Muñoz, con el corazón en la mano; "esto nos duele como un berraco, por no seguir en la pelea"

Siguen pasando las horas y poco a poco los jugadores de la Selección Colombia dejan mensajes en sus redes con respecto a sus sensaciones después de la eliminación del Mundial 2026, tras la derrota 4 a 3 en la definición por penaltis frente a Suiza, en Vancouver. Ahí terminó el sueño en el certamen organizado por la FIFA.

Y en ese aspecto, el que apareció con un mensaje en su cuenta de Instagram fue Daniel Muñoz, quien anotó dos goles en la fase de grupos y que tuvo la confianza del entrenador Néstor Lorenzo.

El antioqueño expresó su dolor y hasta impotencia por esa salida en la fase de octavos de final, agradeció el apoyo brindado por los aficionados en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá y también de los que a la distancia estuvieron pendientes de los partidos del Mundial.

“Difícil de asimilar lo que pudo ser y no fue, pero CADA UNO DE NOSOTROS estamos tranquilos por que lo dimos todo porque no nos ahorramos nada, porque esta familia cayó infinidad de veces y nos levantamos aún más fuertes; y si me preguntan ¿qué pasó? o decimos: otra vez pasó lo mismo de siempre, muy bien, pero al final nada de nada; les quiero decir una cosa y es que esto nos duele como un berraco y más no poder seguir en la pelea, apagarse el sueño de todo un país y de nuevo quedarnos con las manos vacías es desgarrador”, indicó de entrada el lateral del Crystal Palace, quien se sinceró a través de su cuenta oficial de Instagram.



No obstante, Muñoz enfatizó en el hecho de que hay que pasar la página y volverlo a intentar cada que se pueda; esto, agradeciendo el apoyo a todos los aficionados colombianos, que se hicieron sentir en este certamen, tanto en México, como en Canadá y Estados Unidos: “Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero de seguro como siempre lo hemos hecho una y mil veces las que sean necesarias nos volveremos a levantar y volveremos a pelear por esta camiseta y por todos ustedes”.

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“De verdad fue increíble ese apoyo, sentir esa energía, ver como llenamos cada estadio, como llenamos cada ciudad donde estuvimos y prácticamente fuimos locales en tres países diferentes nada fue más gratificante que sentir ese apoyo y vibrar JUNTOS en este sueño. COLOMBIA, les prometo que volveremos a defender nuestra bandera 🇨🇴 con todas nuestras fuerzas una y otra vez, las veces que sean necesarias”, agregó Daniel Muñoz en su emotiva publicación.

La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

“Este es el sueño de cualquier jugador de fútbol y lo que más me llena es que esta familia glorifico y honro el nombre de Dios y eso es más que ganancia, Dios los bendiga y recuerden que toda la gloria y honra es para él”, concluyó el lateral colombiano.