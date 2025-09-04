Richard Ríos y un remate que le ‘quemó las manos’ a Carlos Lampe, en Colombia vs Bolivia

Desde el arranque del partido en el Metropolitano de Barranquilla la Selección Colombia salió a atacar a Bolivia, con convicción, con juego colectivo pero también con remates de media distancia, como pasó con Richard Ríos.

El mediocampista antioqueño, al minuto 13, se animó a rematar desde fuera del área e hizo que el arquero Carlos Lampe tuviera que atajar el disparo, pero dejar rebote.

La pelota quedó picando y Jhon Córdoba intentó ir a rematar, pero el defensor Luis Haquin estuvo más rápido y lo envió al tiro de esquina.

