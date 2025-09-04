Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Richard Ríos y un remate que le ‘quemó las manos’ a Carlos Lampe, en Colombia vs Bolivia

Richard Ríos y un remate que le ‘quemó las manos’ a Carlos Lampe, en Colombia vs Bolivia

El mediocampista de la Selección Colombia, Richard Ríos, tuvo una opción de anotar gol en el primer tiempo en el estadio Metropolitano.