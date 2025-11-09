Alfredo Morelos y la conmovedora historia que salió a la luz tras el juego de Nacional

Desde que Diego Arias asumió de manera interina la dirección técnica de Atlético Nacional, el conjunto ‘verdolaga’ ha ido de menos a más tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Colombia.

Además, varios futbolistas elevaron su nivel, y uno de los más destacados ha sido Alfredo Morelos, quien en lo que va del segundo semestre acumula ocho anotaciones y seis asistencias en todas las competiciones con el ‘Rey de Copas’.

El atacante oriundo de Cereté (Córdoba) tuvo una destacada actuación en la más reciente presentación de Nacional por liga, donde el equipo se impuso 2-1 ante Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Juan Bauza y Edwin Cardona.

A pesar de no convertir, Morelos estrelló una pelota en el palo y fue pieza clave en el juego colectivo del equipo, que actualmente marcha segundo en la tabla de posiciones.



La historia poco conocida de Alfredo Morelos

Tras el compromiso, el delantero atendió a los medios de comunicación en zona mixta. Allí, el exjugador del Rangers de Escocia fue consultado sobre el tatuaje en su brazo izquierdo, en homenaje a su hermana fallecida hace algunos años.

Morelos se mostró conmovido al hablar del tema y recordó con cariño a su hermana, quien murió muy joven: “Ella fue una motivación muy grande, cuando tenía 14 o 15 años ella fallece y yo sabía lo que quería para mi vida, mi madre también. Ella fue la motivación para ser alguien en la vida, yo se lo dije a mi madre, ella valora mucho la importancia de estar en mi vida. Yo todo se lo dedico a ella porque me da la motivación para hacer las cosas de la mejor manera”.

El atacante agregó con visible emoción: “Me hubiese gustado que disfrutara este momento. Fue duro porque yo estaba muy joven, un pelado que quería ver a su hermana crecer, que me viera jugar. Dios sabe cómo hace sus cosas, era mejor que ella descansara porque estaba sufriendo mucho, pero es la motivación de cada día de seguir y luchar”.

🟢⚪️🐃Una gran historia de Alfredo Morelos, entre lágrimas contó un poco sobre su hermana que es su mayor inspiración cada que juega.



¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Por la última fecha del todos contra todos, el conjunto antioqueño volverá a la acción en la Liga BetPlay II-2025 el jueves 13 de noviembre, cuando visite a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en un compromiso que comenzará a las 7:00 p. m. (hora colombiana).