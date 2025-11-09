Vea acá el gol de Jhon Lucumí en Bologna vs. Nápoles; llega disparado a Selección Colombia

Gran noticia para Néstor Lorenzo de cara a los partidos de preparación de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia. El defensor colombiano Jhon Lucumí se hizo presente en el marcador con su equipo, Bologna, en el duelo ante Napoli.

Por la fecha 11 de la Serie A, Bologna recibió este domingo la visita del Napoli, vigente campeón de Italia, en el estadio Renato Dall’Ara. Los locales se adelantaron a los 50 minutos con un tanto de Thijs Dallinga, mientras que el gol de Lucumí llegó a los 66 minutos tras un centro desde el costado derecho de Emil Holm, que el caleño conectó de cabeza para enviarla al fondo de la red.



Vea el gol de Jhon Lucumí en Bolonia vs. Napoli por Serie A