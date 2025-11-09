Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Jhon Lucumí en Bologna vs. Nápoles; llega disparado a Selección Colombia

Vea acá el gol de Jhon Lucumí en Bologna vs. Nápoles; llega disparado a Selección Colombia

El zaguero central ‘cafetero’ marcó el segundo tanto de su equipo frente al Nápoles por la fecha 11 de la Serie A. Es la primera anotación del colombiano en la presente temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa
Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa
@Bolognafc1909

Publicidad

Publicidad

Publicidad