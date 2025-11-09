Síguenos en::
Los golazos de Luis Díaz y Linda Caicedo ya los postulan a ser los mejores de la temporada

Los golazos de Luis Díaz y Linda Caicedo ya los postulan a ser los mejores de la temporada

Desde territorio europeo no paran de hablar de las anotaciones de Luis Díaz, con Bayern Múnich, y Linda Caicedo, con Real Madrid femenino, y podrían ganar un premio.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Linda Caicedo y Luis Díaz anotaron golazos con Real Madrid femenino y Bayern Múnich, respectivamente
