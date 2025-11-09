Los golazos de Luis Díaz y Linda Caicedo ya los postulan a ser los mejores de la temporada

Linda Caicedo, con el Real Madrid femenino, y Luis Díaz, con el Bayern Múnich, firmaron dos auténticos golazos este sábado que probablemente serán candidatos a ganar los premios Puskás y Marta a los mejores tantos del año que otorga la FIFA en la ceremonia de los Premios The Best.

Los colombianos se coronaron esta jornada con dos dianas espectaculares que no dejaron indiferente a nadie y que dieron la vuelta al mundo. Ambos serán buenos aspirantes para llevarse un premio que han introducido en sus vitrinas nombres como Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic o la propia Marta, jugadora brasileña que da nombre al galardón femenino y que ella misma ganó en su primera edición de 2024.

El primero en anotar su gol fue Luis Díaz, que se enfrentó al Unión Berlín en la décima jornada de la Bundesliga. El atacante del Bayern firmó su obra de arte en el minuto 38, cuando respondió al tanto inicial de Danilho Doekhi con una diana para el recuerdo.

El jugador colombiano firmó un tanto descomunal: primero, salvó un balón que se marchaba por la línea de fondo tirándose al suelo. Tras amasar la pelota, se zafó de un rival con un magnífico autopase; y terminó la jugada con un disparo sin ángulo con el interior de su pie derecho teledirigido a la escuadra contraria con el que dejó a todos los presentes con la boca abierta.

Así fue la jugada de Luis Díaz que terminó en golazo contra Unión Berlín por la Bundesliga. X de @FCBayern

Su acierto no tuvo el premio que habría deseado porque el Bayern empató 2-2 y se dejó dos puntos por el camino. De hecho, después del choque, Luis Díaz, en su cuenta de Instagram, escribió un mensaje algo lacónico que evidenció no ser demasiado consciente del tanto que acababa de marcar: "No es el resultado que queríamos, pero nunca dejamos de darlo todo".

Luis Díaz dejó el listón del fin de semana muy alto. También el del mes y el del año, pero no mucho después su compatriota Linda Caicedo respondió con otro gol espectacular que firmó para el Real Madrid femenino durante el partido ante el Alhama.

Cuando el choque agonizaba, ya en el tiempo añadido, apareció la joven jugadora del conjunto blanco (20 años) para cerrar una goleada inapelable. El 5-0 llevó su sello y enseguida las redes lo compararon con el tanto de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 frente a Inglaterra.

Linda Caicedo, delantera colombiana, celebra un gol con el Real Madrid femenino, por La Liga Getty Images

Su obra maestra llegó exactamente en el minuto 94. Caicedo agarró el balón en su propio campo, encaró con velocidad a todas las rivales que se le pusieron por delante y fue dejándolas por el camino con habilidad, fuerza y mucha magia. Una vez en el área, definió ante la portera rival con un remate fuerte y cruzado con el que el Real Madrid cerró el choque.

Fue el broche perfecto a una tarde mágica para el fútbol colombiano. Desde Alemania y desde España, Luis Díaz y Linda Caicedo dejaron su sello y marcaron dos tantos que, si no hay sorpresas, serán por lo menos candidatos a ganar los premios a los mejores goles del año.