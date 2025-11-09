Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, informado sobre decisión que se tomó en Benfica; "es un hito mundial"

Richard Ríos, informado sobre decisión que se tomó en Benfica; "es un hito mundial"

En una temporada de altibajos, donde incluso cambiaron de técnico y llegó José Mourinho, el colombiano Richard Ríos fue testigo de un hecho sin precedentes en el club portugués.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, se lamenta por una derrota en Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, se lamenta por una derrota en Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad