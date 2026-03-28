Se pelearon por la camiseta de Lionel Messi; tenso momento tras Argentina vs. Mauritania

La Selección Argentina derrotó a su similar de Mauritania por 2-1 en un cotejo amistoso de preparación al Mundial 2026, jugado el viernes anterior en el estadio La Bombonera, ante unos 50.000 espectadores. La primera novedad de la noche llegó antes del encuentro, y fue la decisión del entrenador Scaloni de dejar en el banco de suplentes al estelar Lionel Messi, pero quien en la segunda parte vio acción.

Enzo Fernández (16') y Nicolás Paz (32') anotaron los goles para el triunfo de la 'Albiceleste', mientras que Mauritania descontó a través de Jordan Lefort al 90+4'.

Acción de juego entre Argentina y Mauritania, en duelo de preparación. AFP

Desde el comienzo, Argentina monopolizó el control del juego, con una posesión cercana al 80% y no tardó mucho en llegar la apertura, cuando Enzo Fernández entró por el medio del área para empujar a la red un centro raso de Nahuel Molina desde la derecha.



Poco después llegó el segundo tanto local, un precioso tiro libre de Nico Paz, el habilidoso jugador del Como italiano, que sorprendió al arquero Diop.

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En el segundo tiempo ingresó Messi, pero el juego del campeón del mundo decayó en lo colectivo, lo que permitió también que Mauritania saliera del asedio y generara varias situaciones, hasta convertir al arquero Emiliano Martínez en una de las figuras. En tiempo añadido llegó el descuento africano, cuando Jordan Lefort capturó un rebote y logró vencer al 'Dibu'.



Se pelearon por la camiseta de Lionel Messi

Finalizado el compromiso de carácter amistoso en La Bombonera, en las redes sociales circularon algunos videos de los futbolistas de la Selección Mauritania discutiendo cerca a la entrada del vestuario visitante sobre quién se quedaría con la camiseta del astro del Inter Miami y de la 'albiceleste'.

Los deportistas del combinado africano empezaron a tener una acalorada discusión entre ellos, y había uno en particular que no soltaba la casaca de la 'pulga', mientras que otro también no dudó en pelear por la de Rodrigo de Paul; todo esto quedó captado por las cámaras. Sin duda un insólito momento

Los jugadores de Mauritania SE PELEARON ENTRE ELLOS por las camisetas de Argentina, en los pasillos de La Bombonera…



INSÓLITO. 😅🇲🇷 pic.twitter.com/qlqYD5o9TW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 28, 2026

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Además, otra de las situaciones curiosas post-partido fue cuando los miembros de la delegación de Mauritania invadieron el campo de juego de La Bombonera, se acercaron a Messi y empezaron a pedirle fotos.