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Gol Caracol  / Se pelearon por la camiseta de Lionel Messi; tenso momento tras Argentina vs. Mauritania

Se pelearon por la camiseta de Lionel Messi; tenso momento tras Argentina vs. Mauritania

Finalizado el duelo de preparación en La Bombonera, los jugadores de Mauritania protagonizaron un curioso momento en los vestuarios y todo por la camiseta de Lionel Messi. ¡Vea acá el video!

Por: AFP
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi en Argentina vs. Mauritania en duelo de preparación en La Bombonera.
Lionel Messi en Argentina vs. Mauritania en duelo de preparación en La Bombonera.
AFP

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