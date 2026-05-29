A Luis Díaz le siguen llegando distinciones; su campaña en Bayern Múnich se agiganta

En su primera campaña con Bayern Múnich, Luis Díaz dejó números extraordinarios, mismos que le han generado múltiples distinciones. El de Barrancas, La Guajira, cerró la temporada con los 'bávaros' con tres títulos: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania; además, que en sus registros personales acumuló 26 goles y se reportó con 19 asistencias en todas las competiciones.

Solo quedó el 'lunar' de no haber llegado a la final de la Champions League y tratar de levantar la popular 'orejona'; pero en términos generales, el balance fue más que positivo para Díaz Marulanda.

Así las cosas, un importante medio especializado elaboró un escalafón de los mejores fichajes de la temporada 2025/2026 en Europa, y el 'crack' de la Selección Colombia lo encabeza.

Luis Díaz con el título de la Copa de Alemania. Foto: Getty Imágenes

Hay que precisar que este ránking fue elaborado luego de una votación entre equipos editoriales en distintos países del 'viejo continente', y la elección de los futbolistas se basó en su rendimiento durante la temporada, las expectativas previas a su transferencia, y la relación calidad-precio.



"¡Cuánto debe lamentar el Liverpool haber dejado marchar a Luis Díaz el verano pasado! El extremo colombiano, sin duda, quería irse de Anfield, pero ver cómo ha triunfado en el Bayern Múnich debe ser doloroso para los aficionados de Merseyside, sobre todo teniendo en cuenta el contraste entre la exitosa temporada de Díaz y las dificultades que afrontó el equipo de Arne Slot para defender su título de la Premier League", reseñaron en el portal 'Goal', que realizó esta clasificación en conjunto con 'Football Co'.

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Otro futbolista de nuestro país que apareció en esta lista fue el samario Luis Javier Suárez, quien tuvo una gran campaña con Sporting Lisboa en Portugal.

Acá el listado completo:

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Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich): 70 millones de euros Rayan Cherki (Francia - Manchester City): 30,5 millones Donyell Malen (Países Bajos - AS Roma): préstamo desde el Borussia Dortmund de Alemania Yan Diomandé (Costa de Marfil - RB Leipzig): 20 millones de euros Granit Xhaka (Suiza - Sunderland): 17 millones de libras Joan García (España - Barcelona FC): 25 millones de euros Jonathan Tah (Alemania - Bayern Múnich): libre desde el Baer Leverkusen Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting de Lisboa): 23 millones de euros Luka Modric (Croacia - AC Milán): libre del Real Madrid Luka Vuksovic (Croacia - Hamburgo): cedido del Tottenham de Inglaterrra Florian Thauvin (Francia - Lens): 6 millones de euros Senne Lammens (Bélgica - Manchester United): 18 millones de libras Gianlugi Donnaruma (Italia - Manchester City): 26 millones de libras Martín Zubimendi (España - Arsenal): 56 millones de euros Marcus Rashford (Inglaterra - Barcelona FC): cedido desde el Manchester United Esteban Lepaul (Francia - Rennes): 13,5 millones de euros Endrick (Brasil - Lyon): préstamo desde el Real Madrid João Pedro (Brasil - Chelsea): 60 millones de euros Antoine Semenyo (Ghana - Manchester City): 62,5 millones de libras Joaquín Panichelli (Argentina - Racing Estrasburgo): 17 millones de euros